Ukraine trông cậy vào sự hỗ trợ của châu Âu khi rạn nứt với Mỹ gia tăng

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên Kiev và đạt thỏa thuận về diesel với Moscow, Ukraine đang tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ châu Âu để củng cố năng lực phòng thủ và duy trì áp lực lên Nga.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thông báo về các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia Đông Âu.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố về một lệnh ngừng bắn về năng lượng giữa Nga và Ukraine, trong khi ông Zelensky cho biết chỉ riêng trong tuần qua, Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine tới 196 lần.

"Tất nhiên, tôi đã thông báo cho bà Chủ tịch về những cuộc tấn công… vẫn đang tiếp diễn không ngừng của Nga. Ngay trước cuộc trò chuyện của chúng tôi, phía Nga đã tấn công một nhà máy điện ở Kiev bằng máy bay không người lái Shahed, khiến nhiều quận bị mất điện. Sau đó, các cơ sở năng lượng tại vùng Kharkiv cũng bị tấn công. Tất cả những sự việc này đều diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố về lệnh ngừng bắn đối với cơ sở năng lượng", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng trong bối cảnh này, sự hỗ trợ đáng tin cậy từ các đối tác mang lại sự bảo vệ thiết thực cho tính mạng người dân và đảm bảo rằng Nga sẽ không thể khuất phục được Ukraine. "Chúng tôi vô cùng trân trọng mọi hành động cụ thể nhằm hỗ trợ công cuộc phòng thủ và người dân của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Theo trang Ukrinform, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky và bà Von der Leyen cũng thảo luận về các lĩnh vực hợp tác hiện tại với Liên minh châu Âu (EU), cũng như các quyết định cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

"Tôi và bà Von der Leyen đã thống nhất rằng các nhóm công tác của hai bên sẽ thảo luận chi tiết về những hành động chung tiếp theo cũng như việc phối hợp triển khai các bước đi cụ thể. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị mở các nhóm chương đàm phán, với mục tiêu hoàn tất việc mở tất cả các nhóm còn lại vào cuối năm nay. Hành trình gia nhập châu Âu của Ukraine cũng chính là hành trình củng cố sức mạnh cho chính châu Âu", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng gửi lời cảm ơn tới người đứng đầu cơ quan điều hành EU vì khoản hỗ trợ quốc phòng trị giá 1,24 tỷ Euro vừa được chuyển đến Ukraine, cũng như việc Brussels xác nhận sẽ phân bổ thêm khoản hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 3 tỷ Euro cho Kiev ngay trong tuần này.

"Đây là nguồn lực sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn", ông Zelensky nói về khoản hỗ trợ 3 tỷ Euro sắp tới.

Minh Đức (Theo Ukrinform, UATV)