Ukraine trình làng vũ khí mới có thể đánh chặn UAV Shahed ở tốc độ 640 km/h

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/9 thông báo lực lượng phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phát triển và thử nghiệm thành công một dòng phương tiện bay không người lái (UAV) có khả năng đánh chặn UAV Shahed gắn động cơ phản lực có vận tốc lên tới 640 km/h.

Đoạn video do nhà lãnh đạo Ukraine đăng trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy, chiếc UAV đánh chặn kiểu cánh tam giác nhỏ gọn lao vút lên bầu trời và lao thẳng vào mục tiêu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ không phận của nước này.

"Báo cáo từ Quyền tổng cục trưởng Oleksandr Poklad cho thấy lực lượng phản gián quân sự của Cơ quan An ninh đã đạt được kết quả tốt trong việc đánh chặn các UAV Shahed chạy bằng động cơ phản lực", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

"Một UAV đánh chặn mới đã được phát triển và đưa vào sử dụng thành công. Từng bước một, chúng ta đang tiến về phía trước để mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho Ukraine".

UAV đánh chặn mới của Ukraine có khả năng tiêu diệt UAV Shahed phản lực ở vận tốc 640km/h. Video: Volodymyr Zelensky, SBU.

Sự xuất hiện của dòng UAV đánh chặn mới được xem là lời giải cấp thiết cho bài toán phòng thủ của Kiev trước chiến thuật tập kích mới từ Moscow. Thời gian qua, Nga đã gia tăng tần suất sử dụng các dòng UAV trang bị động cơ phản lực như Geran-4, Geran-5 hay Banderol.

Các mẫu khí tài này có khả năng di chuyển với tốc độ từ 400 đến hơn 600 km/h, vượt trội hơn hẳn so với tốc độ khoảng 190 km/h của các dòng UAV Shahed chạy bằng động cơ cánh quạt truyền thống.

Tốc độ vượt trội khiến các đội pháo cao xạ cơ động hay những tổ hợp đánh chặn tầm thấp của Ukraine gần như mất đi hiệu quả vốn có.

Trước tình hình trên, giới hoạch định quân sự Ukraine đang đẩy mạnh việc đưa các hệ thống không người lái nội địa vào ứng dụng thực chiến nhằm tìm kiếm giải pháp thay thế có chi phí rẻ hơn so với đạn tên lửa đắt đỏ. Hiện tại, quân đội Ukraine đang đánh giá 4 mô hình UAV đánh chặn tiên tiến ngay tại các khu vực chiến sự nóng nhất dọc tuyến đầu.

Song song với đó, khoảng 10 nhà sản xuất trong nước cũng đang liên tục thử nghiệm các vũ khí đánh chặn trước khi chính thức hoàn tất thủ tục mã hóa quân sự. Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã mã hóa dòng UAV phản lực Alexa Spatium để làm phương tiện chuyên đánh chặn các mục tiêu bay tốc độ cao của đối phương.

Việc ưu tiên phát triển UAV đánh chặn được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng đáng kể cho hệ thống phòng không mặt đất, trong bối cảnh các đợt không kích liên tục gây thiệt hại lớn cho hạ tầng dân sự.

Bên cạnh nỗ lực tự cường của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Ukraine cũng nhận được sự tiếp sức mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/9 đã phê duyệt khoản hỗ trợ và bán khí tài phòng không trị giá 2,7 tỷ USD dành cho Kiev.

Gói trang bị này bao gồm đạn tên lửa cho hệ thống S-300 Clone và GAM-67, các trạm radar phát hiện UAV cùng hệ thống phòng không dẫn đường bằng laser có tầm bắn mở rộng. Đồng thời, Washington cũng sẵn sàng chuyển giao 10 tên lửa đánh chặn Patriot từ Đức sang Ukraine nhằm bù đắp sự thiếu hụt đạn dược trầm trọng cho quân đội nước này.