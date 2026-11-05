Ukraine trao Huân chương hạng Nhất cho bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AFP

Theo các nguồn tin quốc tế, sắc lệnh trao huân chương được Tổng thống Zelensky ban hành ngày 2-11 và công bố ngày 4-11. Văn bản nêu rõ phần thưởng nhằm ghi nhận đóng góp cá nhân của bà Melania Trump trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, bảo vệ nhân quyền và từ thiện tại Ukraine.

Huân chương Công chúa Olga là phần thưởng cấp nhà nước của Ukraine, dành cho những phụ nữ có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực phục vụ nhà nước, khoa học, giáo dục, văn hóa và từ thiện. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng từng được trao tặng huân chương này.

Giới chức Ukraine đánh giá bà Melania Trump có vai trò quan trọng trong thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời tại thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát. Thỏa thuận được công bố ngày 23/10, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán dân thường và triển khai các nhiệm vụ nhân đạo.

Lệnh ngừng bắn cục bộ diễn ra từ ngày 27-10 đến 1-11, cho phép rà phá bom mìn trên các tuyến đường và hỗ trợ người dân rời khỏi khu vực. Theo bà Melania Trump, khoảng 800 người đã được sơ tán an toàn trong chiến dịch này.

Bà Melania cũng tham gia các nỗ lực hỗ trợ hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa khỏi gia đình trong xung đột. Những hoạt động này được Kiev xem là đóng góp đáng kể trong lĩnh vực nhân đạo, đặc biệt đối với nhóm dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến sự.

Theo kế hoạch, ngày 5/11, bà Melania Trump sẽ tổ chức cuộc gặp với đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng nhằm trao đổi về các nỗ lực nhân đạo và thỏa thuận ngừng bắn. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga kiêm đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, cùng Ủy viên Nhân quyền Yana Lantratova có thể tham dự nếu công tác chuẩn bị hoàn tất.

Động thái trao huân chương diễn ra trong bối cảnh bà Melania Trump duy trì cách tiếp cận tương đối kín tiếng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, nhưng vẫn tham gia một số hoạt động nhân đạo và ngoại giao đáng chú ý.

B.N