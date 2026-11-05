Ukraine trao huân chương cấp nhà nước cho bà Melania Trump

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/11 đã trao tặng Huân chương Công chúa Olga hạng nhất cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhằm ghi nhận những đóng góp nhân đạo của bà đối với người dân Ukraine.

"Phần thưởng này là cách ghi nhận những đóng góp cá nhân to lớn đối với công tác hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine của bà Melania Trump. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực tích cực của bà Melania trong việc đoàn tụ trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình vì xung đột", sắc lệnh của Tổng thống Zelensky nêu rõ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: NYT

Giới chức Kiev khẳng định Đệ nhất phu nhân Mỹ là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời ở thành phố Oleshky, qua đó tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo và sơ tán thường dân. Lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày, là đợt tạm dừng giao tranh cục bộ dài nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 1/11, bà Melania thông báo đã có 800 người dân được sơ tán an toàn.

Huân chương Công chúa Olga là phần thưởng cấp nhà nước của Ukraine, dành để ghi nhận những phụ nữ có thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội, nghề nghiệp và từ thiện. Ngoài Đệ nhất phu nhân Mỹ, những nhân vật nổi bật từng được trao huân chương này bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas.

Trước đó, cố vấn của bà Melania tiết lộ rằng Tổng thống Vladimir Putin "rất mong muốn Đệ nhất phu nhân Mỹ đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky. Ông Putin còn gửi một bức thư chính thức, giải thích rõ rằng bà ấy sẽ được công nhận là bên trung gian duy nhất từ phía Nga".