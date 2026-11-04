Ukraine trao huân chương cao quý cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng kiến nhân đạo tại Oleshky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump Huân chương Công chúa Olha hạng Nhất, nhằm ghi nhận những đóng góp của bà trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và nỗ lực giúp đỡ trẻ em, dân thường Ukraine chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột với Nga.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine ban hành ngày 2/11/2026, phần thưởng này ghi nhận những hoạt động nhân đạo, bảo vệ nhân quyền và từ thiện của bà Melania Trump, hướng tới việc giải cứu trẻ em và công dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga, trong đó có những người bị đưa đi khỏi lãnh thổ Ukraine hoặc buộc phải rời bỏ nơi cư trú tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Sắc lệnh mang số 1079/2026, công bố ngày 2/11, nêu rõ bà Melania Trump là người được trao Huân chương Công chúa Olha hạng Nhất.

Huân chương Công chúa Olha là phần thưởng cấp nhà nước của Ukraine, dành để ghi nhận những phụ nữ có thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội, nghề nghiệp và từ thiện.

Sáng kiến nhân đạo tại Oleshky

Theo kế hoạch, ngày 5/11, bà Melania Trump sẽ chủ trì cuộc gặp giữa các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, sau khi được cho là đã góp phần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, bà Melania Trump đã chủ động khởi xướng các cuộc tiếp xúc giữa hai nước và sẽ phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn vào lúc 11 giờ ngày 5/11 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Chính quyền Mỹ mô tả đây là một nỗ lực ngoại giao chưa từng có tiền lệ do một Đệ nhất phu nhân Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố thông tin chi tiết về thành phần đại diện hai bên dự kiến tham gia cũng như các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày tại khu vực Oleshky đã kết thúc hôm 1/11, sau một chiến dịch nhân đạo nhằm sơ tán hàng trăm dân thường.

Hoạt động này bắt đầu từ ngày 27/10, trên cơ sở thỏa thuận giữa Kiev và Moskva, với sự tham gia của bà Melania Trump và nhóm cộng sự. Theo ông Dmytro Lubinets, Thanh tra Nhân quyền Ukraine, Mỹ đóng vai trò bảo đảm việc thực hiện các cam kết của hai bên.

Theo các thông tin được công bố, khoảng 80% số người được sơ tán đã lựa chọn di chuyển đến khu vực do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, một số quân nhân Ukraine bày tỏ lo ngại rằng lực lượng Nga có thể đã tận dụng thời gian tạm ngừng giao tranh để luân chuyển binh sĩ và đưa trang thiết bị quân sự đến khu vực.

Ông Lubinets bác bỏ những thông tin cho rằng thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm, đồng thời cho biết các phương tiện quân sự được phát hiện tại khu vực được sử dụng cho hoạt động rà phá bom mìn.

Theo ông Lubinets, vẫn còn vài trăm người, thậm chí có thể lên tới 1.000 người, ở lại Oleshky. Những người này đã được cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Ông cũng cho biết các chiến dịch sơ tán tương tự có thể được tổ chức định kỳ hằng tháng.