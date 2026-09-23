Ukraine tỏ thiện chí sẵn sàng làm điều này với Nga, Tổng thống Pháp đề xuất một hành động

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Vsevolod Chentsov. (Nguồn: Politico)

Phát biểu tại sự kiện Brussels Playbook Live của báo Politico, ông Chentsov cho rằng “đây là thời điểm thích hợp để ngồi lại và tìm kiếm giải pháp”.

Khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng với một thỏa thuận ngừng tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển ngũ cốc hay không, ông trả lời: "Chúng ta cần bắt đầu từ đâu đó, rồi từng bước một, cuối cùng có thể thảo luận về một vấn đề toàn diện hơn”.

Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng cảng và các tàu neo đậu tại các cảng của Ukraine ở Biển Đen trong những tháng sau khi mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Kiev bị gián đoạn. Trong khi đó, Ukraine cũng đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển của Nga.

Căng thẳng tại Biển Đen gia tăng trong mùa Hè này, khi Nga và Ukraine liên tiếp tấn công tàu và cảng của nhau, cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc quan trọng và làm dấy lên lo ngại xung đột có thể tiếp tục đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao.

Biển Đen cũng trở nên nguy hiểm hơn đối với hoạt động hàng hải thương mại. Số thủy thủ thiệt mạng tại khu vực này trong tháng 7 cao hơn tổng số trường hợp tử vong trong các vụ việc tương tự trong toàn bộ thời gian trước đó của xung đột.

Trước khi xung đột bùng phát, Ukraine chiếm khoảng 15% lượng ngô, 10% lúa mì, 15-20% lúa mạch và 50% dầu hướng dương xuất khẩu trên toàn cầu. Theo Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS), khi Ukraine bước vào mùa thu hoạch, các cuộc tấn công của Nga đã khiến lượng ngũ cốc xuất khẩu của nước này giảm một nửa so với năm ngoái, qua đó gây thêm sức ép lên giá lương thực toàn cầu.

Ukraine cũng đối mặt nguy cơ thiếu kho chứa vào tháng 10, có thể khiến hơn 9 triệu tấn ngũ cốc không được bảo quản và bị hư hỏng, trong khi nông dân thiếu nguồn lực để chuẩn bị cho vụ mùa năm sau.

Trong một diễn biến liên quan, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày kêu gọi thiết lập một thỏa thuận tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Macron cho biết, hai bên đã thảo luận về việc phối hợp nỗ lực “nhằm thúc đẩy một lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng”. Sau đó, ông tiếp tục trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng thiết lập “một thỏa thuận ngừng tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng”.

Đề xuất của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gia tăng sức ép đối với ông Zelensky, yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Trước đó, ngày 22/9, Tổng thống Zelenskyy cho biết Kiev quan tâm đến việc “giảm leo thang lẫn nhau” đối với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở hạ tầng thiết yếu.