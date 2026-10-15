Ukraine tố SpaceX hạn chế tín hiệu Starlink, gây tê liệt UAV

Một tòa chung cư ở Kiev bị tấn công ngày 13/10. (Ảnh AP)

Quan hệ giữa Kiev và Washington xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu diesel của Nga vào tuần trước và công khai chỉ trích ông Zelensky.

Đối mặt với áp lực về giá nhiên liệu, ông Trump kêu gọi Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời cho rằng Ukraine nên có tổng thống mới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Ukraine và Nga đều đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, mặc dù không bên nào xác nhận điều này. Trong 2 ngày vừa qua, Ukraine nói Nga vẫn ném bom, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào trạm điện của Ukraine.

Giới chức quân sự Ukraine nói rằng SpaceX đã đột ngột ngắt hoạt động của các thiết bị đầu cuối Starlink cấp quân sự mà không đưa ra cảnh báo trước. Điều này khiến Kiev không thể tiếp tục dựa vào hệ thống này để dẫn đường cho máy bay không người lái.

“Các lực lượng phòng vệ của chúng tôi không nhận được cảnh báo về hạn chế này, và điều đó đã dẫn đến tình trạng một số nhiệm vụ bị gián đoạn”, cố vấn của Tổng thống Ukraine Serhiy Beskrestnov viết trên Telegram.

Thông tin công ty của tỷ phú Musk hạn chế năng lực quân sự của Ukraine đã khiến Ba Lan phản ứng gay gắt. Ba Lan là bên thay mặt Ukraine thanh toán phí thuê bao Starlink.

“Này, @elonmusk, ông lớn, ông lại đang chơi trò chính trị với các sản phẩm của mình đấy à? Với tư cách là khách hàng châu Âu của ông, chúng tôi đang theo dõi ông”, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên mạng xã hội X.

Tỷ phú Musk chưa đưa ra phản hồi. Trước đây, ông từng có mâu thuẫn với ông Sikorski. SpaceX cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Tỷ phú Musk là đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Trump. Việc SpaceX có thể hạn chế năng lực của Ukraine càng khiến Kiev lo ngại rằng Washington có thể cắt giảm hỗ trợ trên chiến trường, nhằm buộc nước này phải nhượng bộ.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đe dọa dừng chia sẻ thông tin tình báo giúp cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine, để gây sức ép buộc Kiev dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cuối ngày 13/10, các quan chức Ukraine cho biết trong 2 ngày trước đó họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ các đối tác phương Tây trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào thủ đô. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington vẫn đang chia sẻ thông tin tình báo.

Ukraine cho biết họ chỉ đánh chặn được 4 trong số 39 tên lửa Nga. Con số này cho thấy năng lực phòng không của Kiev suy yếu trước các tên lửa đạn đạo tốc độ cao và UAV, trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt vũ khí.

Starlink không hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. Các UAV mà Ukraine sử dụng để tấn công cơ sở dầu mỏ Nga sử dụng những phương thức liên lạc khác. Tuy nhiên, Ukraine sử dụng hệ thống của Starlink để điều khiển UAV trên lãnh thổ của mình, bao gồm những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tình trạng hạn chế tín hiệu gây khó khăn đáng kể cho hoạt động hậu cần và một số nhiệm vụ sử dụng UAV.