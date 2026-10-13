Ukraine tố Nga tập kích hạ tầng năng lượng sau tuyên bố ngừng bắn của ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10/2026 cáo buộc, Nga tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng nước này, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

"Nga đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một nhà máy điện ở Kiev. Những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng cũng xảy ra tại tỉnh Kharkov", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các vụ việc xảy ra sau khi ông Trump thông báo về lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về cáo buộc này. Giới chức Nga cũng chưa xác nhận thông tin về thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ công bố.

Ông Zelensky cho biết, Kiev chưa nhận được thông tin chính thức về thỏa thuận và chỉ biết tuyên bố của Tổng thống Mỹ qua truyền thông.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, nước này sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga nếu Moskva có động thái tương tự.

"Nếu Tổng thống Trump đã đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin, hãy cho chúng tôi biết lệnh ngừng bắn bắt đầu khi nào. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp thuận", ông Zelensky nói.

Đây không phải lần đầu ông Trump tuyên bố hai bên nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Hồi giữa tháng 9, Tổng thống Mỹ từng thông báo Moskva và Kiev đồng ý không nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại thành phố Syzran, tỉnh Samara, miền nam Nga, gây hỏa hoạn tại cơ sở này.

Ngày 11/10, ông Zelensky tiếp tục trao đổi về đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông cho biết, Ukraine đang chờ Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về đề xuất, đồng thời khẳng định Kiev ủng hộ những biện pháp giúp giảm leo thang, bảo vệ sinh mạng và hướng tới chấm dứt xung đột, thiết lập hòa bình lâu dài.