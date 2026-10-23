Ukraine tìm thấy dấu vết Mỹ bên trong tên lửa 'cú đại bàng' Filin Nga

Theo đánh giá của phía Ukraine, Filin kết hợp thân tên lửa làm từ vật liệu composite với động cơ phản lực do Nga sản xuất, trong khi nhiều linh kiện điện tử trên khoang có nguồn gốc từ Mỹ và Trung Quốc.

Tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Filin. (Ảnh: HUR)

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã đăng tải mô hình 3D tương tác, hình ảnh các bộ phận chính và danh mục linh kiện điện tử của Filin trên cổng thông tin War & Sanctions. Cơ quan này chưa công bố số lượng tên lửa Filin mà Nga đã phóng, những mục tiêu mà loại vũ khí này nhắm tới hay cách thức các nhà điều tra thu thập những bộ phận được đem ra phân tích.

Trong tiếng Nga, Filin có nghĩa là "cú đại bàng". Loại tên lửa này do AO NPO Molniya sản xuất, một công ty thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật quốc doanh Nga. HUR xem Filin là bước phát triển mới trong nỗ lực của Moscow nhằm chế tạo các loại vũ khí tấn công sử dụng động cơ phản lực với chi phí tương đối thấp, có thể phóng từ mặt đất thay vì phụ thuộc vào máy bay hoặc tàu chiến.

Filin dài 3,5 m, sải cánh 3 m và có trọng lượng phóng tối đa 210 kg. Thân tên lửa được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon và sợi thủy tinh. Một số bộ phận được sản xuất bằng công nghệ in 3D, phương pháp có thể giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí chế tạo so với quy trình gia công truyền thống.

Nga tuyên bố Filin có thể đạt tốc độ tối đa 800 km/h và tầm bay lên tới 1.200 km. Trong khi đó, bảng thông số kỹ thuật do HUR công bố ghi tầm bắn từ 600 đến 1.200 km, cho thấy phạm vi hoạt động thực tế có thể thay đổi tùy theo cấu hình của tên lửa.

Filin có khả năng bay ở độ cao rất thấp, khiến radar mặt đất khó phát hiện mục tiêu đang tiếp cận. Tên lửa cũng có thể bay ở độ cao lên tới 6 km.

Vũ khí này có hai tùy chọn đầu đạn, với khối lượng lần lượt là 50 kg và 100 kg. HUR liệt kê 3 loại đầu đạn gồm đầu đạn nổ mảnh, đầu đạn xuyên giáp và đầu đạn nhiệt áp.

Đầu đạn nhiệt áp hoạt động bằng cách phát tán một đám mây vật liệu nổ trước khi kích nổ. Quá trình này tạo ra sóng xung kích mạnh và kéo dài hơn so với lượng thuốc nổ thông thường có khối lượng tương đương.

Filin được phóng từ bệ đặt trên mặt đất nhờ một động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Động cơ này giúp tên lửa đạt tốc độ cần thiết sau khi rời bệ phóng, trước khi động cơ phản lực cỡ nhỏ đảm nhiệm việc duy trì hành trình tới mục tiêu.

Cuộc điều tra của HUR cho thấy, Filin có mối liên hệ đáng chú ý với chương trình phát triển máy bay không người lái tấn công tầm xa của Nga.

Các thiết bị trên tên lửa do OOO PLAZ sản xuất. Công ty này cũng cung cấp thiết bị cho Garpiya, hay còn gọi là Harpy, một dòng máy bay không người lái được mô tả là phiên bản phát triển từ Geran-2 và được sản xuất hàng loạt tại Nhà máy Cơ điện Izhevsk Kupol.

Geran-2 là dòng máy bay không người lái của Nga dựa trên thiết kế Shahed-136 do Iran phát triển. Theo HUR, các thiết bị điện tử trên Filin và Garpiya có cách bố trí cùng ký hiệu tương tự nhau, cho thấy hai hệ thống có những điểm chung trong thiết kế.

Về dẫn đường, Filin sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính do Trung Quốc sản xuất. Hệ thống này xác định chuyển động và ước tính vị trí của tên lửa thông qua các cảm biến tích hợp, không cần phụ thuộc trực tiếp vào tín hiệu định vị bên ngoài.

Hệ thống dẫn đường quán tính hoạt động kết hợp với mô-đun định vị vệ tinh Kometa 16 kênh. Đây là bộ thu chống nhiễu do công ty Nga VNIIR-Progress sản xuất, từng được phát hiện trên nhiều máy bay không người lái và bom dẫn đường của Nga được thu hồi tại Ukraine.

HUR nhận định hệ thống điện tử của Filin có nhiều điểm tương đồng với thiết bị trên các tên lửa và máy bay không người lái khác của Nga. Tuy nhiên, Filin có tỷ lệ linh kiện Trung Quốc cao hơn, đồng thời sử dụng lại những giải pháp thiết kế tương tự trên nhiều bộ phận và bảng mạch khác nhau.

Các nhà điều tra Ukraine xác định được 35 linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ và 22 linh kiện từ Trung Quốc trong hệ thống điện tử của tên lửa.

Danh sách nhà cung cấp được HUR nêu tên bao gồm các công ty Mỹ như Texas Instruments, Analog Devices và NXP Semiconductors, cùng STMicroelectronics. Những nhà sản xuất Trung Quốc được xác định gồm WinChipHead và Mornsun.

Tuy nhiên, việc xác định linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ hoặc Trung Quốc không đồng nghĩa các nhà sản xuất này trực tiếp cung cấp thiết bị cho chương trình tên lửa của Nga. Những thông tin được công bố chủ yếu cho thấy nguồn gốc của các linh kiện được tìm thấy trên vũ khí.

Khác với nhiều linh kiện điện tử trên khoang, động cơ phản lực của Filin có nguồn gốc từ Nga. Tên lửa sử dụng động cơ R500 do công ty OOO Reynolds chế tạo. HUR cho biết cơ quan này từng xác định cùng loại động cơ trên hai mẫu tên lửa khác của Nga là S-71K Kover, được phóng từ máy bay và S-71M Monokhrom.