Ukraine tìm mọi cách bảo vệ bảo vệ hạ tầng viễn thông, kể cả trong trường hợp tệ nhất

Ukraine đang chuẩn bị cho kịch bản nghiêm trọng, trong đó các cuộc tấn công của Nga có thể gây gián đoạn trên diện rộng đối với Internet và thông tin liên lạc di động.

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi cho biết, Kiev đang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ hạ tầng viễn thông, trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng thiết yếu được cho là trở thành mục tiêu trong những đợt tập kích gần đây.

Theo ông Koretskyi, vấn đề bảo vệ trung tâm dữ liệu và mạng di động đã được đưa ra tại cuộc họp của Bộ Tư lệnh Tối cao Ukraine. Ông cho rằng hạ tầng Internet của nước này phải được thiết kế dựa trên giả định Nga có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Chúng tôi cần lên kế hoạch cho kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra", ông Koretskyi nói.

Chính phủ Ukraine đang kết hợp nhiều phương án nhằm duy trì hoạt động của mạng lưới liên lạc. Một trong những giải pháp là phân tán các thành phần quan trọng tới nhiều địa điểm, đồng thời sử dụng kết hợp cơ sở hạ tầng trong nước và nước ngoài.

"Một số thành phần nên được đặt dưới lòng đất, một số trên nền tảng đám mây, một số ở nước ngoài, một số sẽ kết hợp với nhau, và một số áp dụng cả 3 phương thức cùng lúc. Không có quy tắc cố định nào", Thủ tướng Ukraine cho biết.

Theo phía Ukraine, từ ngày 23 đến 25/9, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập kích nhằm vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng thông tin liên lạc.

Các cơ sở do UTELS, MiroHost và DATAGROUP vận hành được cho là nằm trong số những địa điểm bị ảnh hưởng.

Kiev cho biết các cuộc tập kích làm hư hỏng hoặc phá hủy thiết bị của một số nhà cung cấp Internet và doanh nghiệp viễn thông tại Kiev, khiến hàng trăm nghìn thuê bao ở thủ đô, khu vực lân cận và một số địa phương khác tạm thời mất kết nối.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/9 đã triệu tập cuộc họp Bộ Tư lệnh Tối cao. Theo Kiev, các quan chức và lãnh đạo cơ quan an ninh được yêu cầu triển khai thêm biện pháp bảo vệ hạ tầng viễn thông.

Trong khi đó, Nga đưa ra cảnh báo liên quan tới một khía cạnh khác của hạ tầng thông tin liên lạc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc cung cấp hệ thống Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cho các hoạt động tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ là hành động "nguy hiểm" và "liều lĩnh".

Ông khẳng định Nga có năng lực công nghệ và quân sự để bảo đảm an ninh quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb kêu gọi tỷ phú Elon Musk mở rộng phạm vi phủ sóng Starlink để hỗ trợ Ukraine tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Starlink đã trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới liên lạc của Ukraine, hỗ trợ duy trì kết nối Internet và hoạt động của các đơn vị trên chiến trường.

Những diễn biến này cho thấy hạ tầng viễn thông đang ngày càng gắn chặt với năng lực tác chiến của Ukraine.

Với Kiev, bài toán hiện nay không chỉ là khôi phục kết nối sau các cuộc tập kích mà còn phải xây dựng một mạng lưới có khả năng tiếp tục hoạt động ngay cả khi một phần đáng kể hạ tầng bị phá hủy.