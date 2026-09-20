Ukraine tiến hành cuộc tập kích máy bay không người lái lớn nhất vào Nga

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu ở Mátxcơva ngày 20/9. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ ​​trước đến nay của Ukraine, với hơn 1.600 chiếc bị bắn hạ trên khắp các tuyến phòng thủ

Trong đó, 450 máy bay không người lái đã bị đánh chặn khi đang trên đường tới thủ đô Nga.

Thị trưởng Sobyanin mô tả đợt tấn công bằng máy bay không người lái này là cuộc tấn công "lớn nhất từ ​​trước đến nay" nhắm vào thủ đô Nga, đồng thời cho biết một nhà máy lọc dầu tại Mátxcơva đã bị hư hại.

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ tại Mátxcơva và nhìn thấy những cột khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Mátxcơva. Mức độ thiệt hại đối với cơ sở này hiện chưa được xác định cụ thể.

Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công này.

Ông Sobyanin nhận định rằng cuộc tấn công "chưa từng có tiền lệ" này là một nỗ lực nhằm phá hoại cuộc bầu cử. “Nhưng đối phương đã thất bại”, ông nói.

Cuộc bỏ phiếu đang diễn ra tại Nga là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của đất nước trong thời chiến.

Nga cũng tổ chức bỏ phiếu tại bốn khu vực mà Mátxcơva đã sáp nhập nhưng Ukraine không công nhận.

Ngày 19/9, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực thủ đô Kiev của Ukraine, khiến 31 địa điểm bị hư hại.

Trong đó, quận Fastiv ở phía tây nam chịu thiệt hại nặng nề nhất với 24 địa điểm bị tấn công, bao gồm các tòa nhà công nghiệp và công trình hạ tầng, doanh nghiệp cùng nhiều phương tiện.