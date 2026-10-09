Ukraine thúc Mỹ gia tăng sức ép với Nga trước vòng đàm phán mới

Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Serhiy Kyslytsya, Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Đầy tớ của Nhân dân David Arakhamia và Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Oleh Umerov. Các cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, dự kiến kéo dài hai ngày. Phía Ukraine cũng bày tỏ hy vọng các đại diện châu Âu có thể tham gia vòng đàm phán này.

Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Pryluky cùng Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, ngày 8/10, ông Zelensky cho rằng không thể vừa đàm phán với Nga về các dự án kinh tế trong tương lai, vừa tuyên bố tiến trình ngoại giao đang rơi vào bế tắc. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, bao gồm trừng phạt đối với vũ khí Nga, hỗ trợ tài chính cho Ukraine và viện trợ riêng cho hệ thống phòng không của nước này. Theo ông, những biện pháp này sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và thúc đẩy Moscow tham gia đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với đại diện Ukraine và Nga nhằm đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Cuộc gặp có thể diễn ra tại Abu Dhabi. Washington cũng đã mời các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) tham gia.

Theo các quan chức Mỹ, nội dung thảo luận sẽ bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch phục hồi và phát triển thịnh vượng sau xung đột, cùng những vấn đề khác liên quan đến cuộc khủng hoảng. Các quan chức này cho biết các nước châu Âu đã bày tỏ sự thất vọng với Washington về chi phí năng lượng. Tổng thống Trump trước đó quy nguyên nhân khiến chi phí năng lượng tăng cao cho các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu diesel của Nga, thay vì cuộc xung đột với Iran do Mỹ tham gia.