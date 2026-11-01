Ukraine thúc giục Mỹ chuyển giao tên lửa Patriot ngay trong mùa Đông

Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine, nhưng thời gian bàn giao dự kiến kéo dài đến những năm 2030. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 31/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cho Ukraine, với giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Đây là một trong những bước đi đáng kể nhằm hỗ trợ Kiev kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảm ơn Washington và gọi đây là một “quyết định mạnh mẽ”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo việc bàn giao có thể chỉ bắt đầu sau vài năm.

Theo Tổng thống Zelenskyy, 500 tên lửa PAC-3 là số lượng đáng kể, có thể góp phần tăng cường hiệu quả phòng thủ ngay trong mùa đông 2026–2027 nếu được chuyển giao kịp thời. Kiev đang đề nghị các đối tác tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu cấp bách này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Mỹ, các đối tác châu Âu và những nước khác hiện có tên lửa PAC-3 trong kho dự trữ. Theo đó, việc chuyển giao số tên lửa này cho Ukraine trong mùa Đông tới, sau đó bổ sung lại kho dự trữ của các đối tác trong những năm tiếp theo bằng nguồn tên lửa đã được đặt hàng và thanh toán, sẽ là phương án phù hợp.

Theo các nguồn tin, số tên lửa trong thương vụ mới hiện vẫn chưa được sản xuất và dự kiến chỉ được bàn giao vào đầu những năm 2030. Ukraine sẽ thanh toán thương vụ thông qua các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy, cùng nguồn ngân sách được tài trợ từ Khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU).

(theo Reuters/Euronews)