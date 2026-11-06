Ukraine thúc đẩy đàm phán để 'chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/11 cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện các bước đi cần thiết nhằm chấm dứt xung đột với Nga nhanh nhất có thể.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút giữa ông Zelensky và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner.

Cuộc trao đổi tập trung vào công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi.

Tiến trình này được kỳ vọng có thể tạo tiền đề cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky nhấn mạnh tốc độ đàm phán cần được đẩy lên mức cao nhất để sớm chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các đề xuất của Kiev đã được trình bày rõ ràng với phía Mỹ và nước này sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết.

Theo Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào những vấn đề như bảo đảm an ninh hậu chiến, giảm căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Ukraine lâu nay đề xuất ngừng bắn dọc theo đường ranh giới chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ phương án ngừng bắn tạm thời, đồng thời cho rằng cần hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Những khác biệt này khiến các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Trong khi tiến trình ngoại giao tiếp tục, ông Zelensky cho biết năng lực phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine.

Trong cuộc trao đổi với các đặc phái viên Mỹ, ông đề cập đến nhu cầu bổ sung đạn dược cho các hệ thống phòng không, thỏa thuận hợp tác UAV giữa Mỹ và Ukraine cùng những bảo đảm an ninh sau chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng Kiev sẽ nhận được thêm viện trợ từ Washington sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Ông cho rằng sự thay đổi cán cân quyền lực tại Mỹ có thể giúp Ukraine tăng cường nguồn hỗ trợ.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow hy vọng Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa bình sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông cũng đề cập đến vòng đàm phán 3 bên sắp tới và những nỗ lực nhân đạo của Đệ nhất phu nhân Melania Trump.