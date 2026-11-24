Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/11, Washington đã triển khai một đợt trừng phạt mới nhắm vào Iran trong khuôn khổ chiến dịch mang tên "chiến dịch cô lập kinh tế". Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về khả năng nối lại các hành động quân sự vào năm tới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.