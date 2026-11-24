Ukraine thúc đẩy đàm phán bốn bên với Nga, Mỹ và châu Âu
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 kêu gọi sớm tổ chức cuộc đàm phán bốn bên với Nga, Mỹ và châu Âu nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Ông Zelensky đồng thời tái khẳng định yêu cầu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng các cam kết bảo đảm an ninh riêng lẻ chưa đủ để bảo vệ Kiev về lâu dài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ukraine-thuc-day-dam-phan-bon-ben-voi-nga-my-va-chau-au-246261124093707214.htm