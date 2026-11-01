Ukraine thử nghiệm thiết bị bay không người lái sơ tán thương binh

Stargate được thiết kế nhằm giải quyết những khó khăn trong hoạt động sơ tán thương binh tại các khu vực mà việc tiếp cận bằng phương tiện mặt đất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái và pháo binh có thể đe dọa cả những khu vực phía sau tiền tuyến, việc di chuyển để đưa người bị thương ra khỏi chiến trường đôi khi kéo dài nhiều giờ, thậm chí vài ngày.

Thiết bị có sáu cánh quạt, được trang bị khoang y tế chuyên dụng để đặt cáng cứu thương. Theo nhà sản xuất Skyfall, Stargate có thể mang tải trọng tối đa 150 kg, đủ để vận chuyển một binh sĩ mang áo giáp và trang bị chiến đấu. UAV có tầm bay một chiều khoảng 15 km, tốc độ hành trình khoảng 65 km/giờ và tốc độ tối đa 105 km/giờ. Thời gian chuẩn bị cho mỗi chuyến bay khoảng 10 phút.

Đại diện Skyfall cho biết, trong một số trường hợp, quá trình sơ tán thương binh hiện nay có thể mất từ vài giờ đến vài ngày. Với Stargate, thời gian đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm có thể được rút ngắn đáng kể, qua đó tăng cơ hội cứu sống binh sĩ, nhất là trong khoảng thời gian được y học quân sự coi là “giờ vàng” sau chấn thương.

Về khả năng vận hành, Stargate được điều khiển thủ công, đồng thời tích hợp các chức năng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ hoạt động khi tín hiệu định vị vệ tinh GPS bị gián đoạn, giả mạo hoặc các tần số liên lạc bị gây nhiễu. Thiết kế bay trên không cũng giúp phương tiện vượt qua những chướng ngại vật như bãi mìn, sông suối và địa hình khó tiếp cận đối với các robot mặt đất.

Theo nhà sản xuất, Stargate không nhằm thay thế hoàn toàn các phương thức sơ tán y tế hiện có mà đóng vai trò bổ sung, đặc biệt tại những khu vực quá nguy hiểm để lực lượng cứu hộ hoặc phương tiện mặt đất tiếp cận.