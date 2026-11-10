Ukraine tham vấn quan chức châu Âu và Mỹ tại Abu Dhabi trước thềm đàm phán với Nga

Phái đoàn Ukraine tham vấn với các quan chức châu Âu và Mỹ tại Abu Dhabi vào ngày 10/11/2026. Ảnh: Rustem Umerov/Telegram

Theo The Kyiv Independent, phái đoàn Ukraine do ông Umerov dẫn đầu đang tiến hành hội đàm với đại diện của Anh, Pháp, Đức, Italy, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu, cùng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Cuộc gặp nhằm "phối hợp các bước đi" trước vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Ukraine, Nga và Mỹ, dự kiến được nối lại sau 9 tháng gián đoạn.

Trên mạng xã hội, ông Umerov cho biết: "Các ưu tiên chính của chúng tôi là chấm dứt giao tranh, đảm bảo các cam kết an ninh hậu chiến đáng tin cậy, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế của Ukraine, cũng như thực hiện các biện pháp nhân đạo".

Thành phần phái đoàn Ukraine còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Kyrylo Budanov; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Serhii Kyslytsia; lãnh đạo khối nghị sĩ thuộc đảng của Tổng thống Zelensky, ông David Arakhamia; và Phó Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky.

Trước đó, ông Arakhamia cho biết không kỳ vọng sẽ có bước đột phá ngay trong vòng đàm phán đầu tiên với Nga do Mỹ làm trung gian, song bày tỏ lạc quan hơn về vòng đàm phán thứ hai.

Trả lời phỏng vấn đài Deutsche Welle, ông nhận định: "Đã có một khoảng thời gian gián đoạn dài trong các cuộc đàm phán. Vì vậy, xét đến tình hình trong nước, việc nối lại các cuộc thảo luận đã là một thành tựu rồi".

Trong khi đó, theo ông Budanov, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề nhân đạo, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi tù binh giữa Kiev và Moskva.

Ukraine ủng hộ sự tham gia của các nước châu Âu vào tiến trình đàm phán hòa bình. Ngày 6/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố: "Các vấn đề liên quan đến an ninh châu Âu phải được thảo luận với sự tham gia của các quốc gia châu Âu, bởi tất cả họ đều xứng đáng nhận được sự đảm bảo an ninh như nhau".

Các nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Washington dẫn đầu trên thực tế đã rơi vào bế tắc từ đầu năm nay, trong đó vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại chính.

Về phía Nga, ngày 10/11, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cho biết các bên tham gia đàm phán tại Abu Dhabi sẽ thảo luận về các vấn đề bảo đảm an ninh tập thể trong khu vực, gắn với những cam kết dự kiến có hiệu lực sau khi đạt được giải pháp toàn diện.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Quốc tế về Bảo đảm An ninh Tập thể, ông Lavrov cho biết đề xuất thảo luận về các bảo đảm an ninh do phía Mỹ đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận của Nga.

Ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, và tôi hy vọng rằng những kinh nghiệm này sẽ hữu ích cho các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Abu Dhabi. Tại đây, theo đề xuất từ phía Mỹ và với sự đồng thuận của chúng tôi, các vấn đề về bảo đảm an ninh tập thể trong khu vực sẽ được thảo luận, gắn liền với những bảo đảm sẽ có hiệu lực sau khi đạt được một giải pháp toàn diện".

Đề cập đến phía Mỹ, ông Lavrov nhấn mạnh Nga không nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng nào về chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ thể hiện quyết tâm tiếp tục đối thoại.