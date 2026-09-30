Ukraine: Thâm hụt ngân sách thực tế có thể tăng lên 40% GDP

Thâm hụt ngân sách của Ukraine có thể lên tới 96 tỷ USD. (Nguồn: Getty Images)

Mức thâm hụt nói trên tính cả toàn bộ các khoản thu và chi dự kiến nhưng chưa tính các điều chỉnh do những tổn thất liên quan đến xung đột được dự báo.

Dự thảo ngân sách cho thấy nguồn thu của Ukraine chỉ đạt 3,2 nghìn tỷ Hryvnia (tương đương71,7 tỷ USD). Nếu tính cả nguồn thu từ bán trái phiếu chính phủ, tư nhân hóa và các khoản viện trợ không hoàn lại, con số này đạt 3,7 nghìn tỷ Hryvnia (tương đương 82,9 tỷ USD).

Trong khi đó, tổng chi ngân sách, bao gồm cả chi trả nợ công và cho vay trong nước, dự kiến ở mức 8 nghìn tỷ Hryvnia (tương đương 179 tỷ USD).

Với GDP năm 2027 được ước tính đạt 11,144 nghìn tỷ Hryvnia (khoảng 255 tỷ USD), mức thâm hụt thực tế mà Kiev dự kiến bù đắp bằng viện trợ tài chính của phương Tây vào khoảng 96 tỷ USD, tương đương 37% GDP.

Thâm hụt có thể tiếp tục tăng ngay cả khi chưa tính đến khả năng dự báo tăng trưởng GDP năm tới bị đánh giá quá cao.

Trong năm 2026, quốc gia Đông Âu đã hai lần điều chỉnh ngân sách để tăng chi tiêu. Ngoài ra, các dự báo cho thấy, nước này có thể mất tới 6% GDP do chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra.

Nếu tính cả những tổn thất này, thâm hụt ngân sách thực tế có thể tăng lên 40% GDP.