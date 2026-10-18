Ukraine tập kích UAV, gây hỏa hoạn tại cảng dầu ở St. Petersburg, Nga

Thống đốc St. Petersburg Aleksandr Beglov cho biết lực lượng cứu hộ đang xử lý các đám cháy tại cảng dầu Petersburg Oil Terminal và các cơ sở hạ tầng ở 4 quận khác của thành phố, chưa ghi nhận thương vong.

Petersburg Oil Terminal là cơ sở xử lý sản phẩm dầu lớn nhất khu vực Baltic, với công suất xử lý 125 triệu tấn sản phẩm hóa lỏng mỗi năm. Theo ông Beglov, các chuyến bay tại sân bay quốc tế Pulkovo ở St. Petersburg bị chậm do cuộc tập kích.

Hình ảnh trên mạng xã hội về đám cháy bùng phát tại St. Petersburg khi có cuộc tấn công từ Ukraine.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko, khu vực bao quanh St. Petersburg, cho biết lực lượng phòng không bắn hạ ít nhất 144 UAV trong đêm. Trước đó, giới chức cho biết ít nhất 126 UAV bị đánh chặn ở khu vực bên ngoài thành phố.

Tại thị trấn Vsevolzhsk, 4 người phải nhập viện do ngạt khói sau khi mảnh vỡ UAV bị đánh chặn rơi xuống một tòa chung cư và gây cháy. Các mảnh vỡ cũng rơi xuống khu dân cư tại Gatchina, Kirovsk và một số địa phương khác.

Khoảng 20.000 người tại vùng Leningrad vẫn chưa có điện sau cuộc tập kích. Hai trạm biến áp tại khu dân cư Yanino, cung cấp điện cho khoảng 50 tòa chung cư, đã ngừng hoạt động.

Nền tảng mạng xã hội lớn nhất Nga VK cho biết một trung tâm dữ liệu của công ty tại vùng Leningrad bị UAV Ukraine nhắm đến. Trang theo dõi sự cố Downdetector ghi nhận số báo cáo về lỗi dịch vụ VK tăng sau vụ tấn công.

Nhà bán lẻ trực tuyến Ozon cũng thông báo một nhà kho của công ty bị tấn công. Không có nhân viên nào bị thương do toàn bộ nhân sự đã được sơ tán.

Ukraine tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạn chế các cuộc tấn công. Ông Trump cho rằng những hoạt động này góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây khó khăn cho Mỹ và thế giới.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, chính quyền ông Trump nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga nhằm giảm áp lực thiếu hụt nhiên liệu.

Động thái này bao gồm việc miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt do cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đề xuất, trong đó có mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và 100% đối với các nước mua dầu khí lớn của Nga.