Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu và kho hàng của Yandex

Theo các kênh giám sát ExileNova+ và SuperNova+, trung tâm dữ liệu thuộc tập đoàn công nghệ Nga Yandex tại tỉnh Vladimir, cách biên giới Ukraine khoảng 500 km, trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công đêm qua.

Video do người dân tại hiện trường chụp lại cho thấy xuất hiện vụ nổ lớn và hệ thống phòng không đang hoạt động xung quanh các tòa nhà dân cư. Hiện tại, Kyiv Independent chưa thể xác minh độc lập mục tiêu tấn công hoặc thiệt hại.

Những đám cháy được cho là do cuộc không kích của Ukraine gây ra.

Hôm 11/10, tập đoàn Yandex cũng thông báo hoạt động tại trung tâm dữ liệu bị ngừng hoàn toàn. Cuộc tấn công thời điểm đó đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp trung tâm dữ liệu của Yandex tại Nga bị nhắm mục tiêu.

Cuộc tấn công gây ra sự gián đoạn trên toàn bộ dịch vụ của công ty công nghệ Yandex, khiến người dùng ở hàng chục thành phố của Nga và ở Kazakhstan, Belarus cùng Armenia không thể đặt taxi hoặc truy cập dịch vụ ngân hàng.

“Do vụ tấn công bằng máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu Yandex tại thành phố Vladimir bị hư hại. Hoạt động tại trung tâm dữ liệu bị tạm dừng hoàn toàn. May mắn không có ai bị thương”, kênh Telegram của Yandex Cloud cập nhật.

Loạt vụ tấn công vào trung tâm dữ liệu của Nga diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine sẽ trả đũa tương xứng với cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng internet của Ukraine.

Đồng thời, ông Zelensky cho biết ông cảm thấy bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bội sau khi Washington thông báo thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored, ông nói Ukraine đang mất đi một đối tác mạnh và cho rằng thỏa thuận này có lợi cho Moskva.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng ngừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga nếu Moskva chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Trong khi đó, Washington cảnh báo có thể đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và hạn chế nguồn vũ khí hỗ trợ Kiev nếu Ukraine không dừng các cuộc tấn công tầm xa. Kiev cho rằng việc mất thông tin tình báo sẽ tạo lợi thế cho Nga trên chiến trường.