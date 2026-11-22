Khói bốc lên trên bầu trời Krasnodar sau vụ tấn công rạng sáng 22/11/2026. Ảnh: Exilenova+/Kyiv Post

UAV tầm xa đã tấn công thành phố Krasnodar, miền Nam Nga, trong đêm 21 rạng sáng 22/11, theo các nguồn tin địa phương và kênh giám sát. Vụ việc được cho là nhằm vào trụ sở cơ quan chỉ huy Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) tại khu vực Krasnodar, trong khi sân bay thành phố tạm dừng hoạt động. Phía Nga cho biết các đơn vị phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công UAV, song chưa công bố thông tin cụ thể về thiệt hại trên mặt đất.

Theo trang Kyiv Post, người dân địa phương cho biết có mùi khói trong đêm và đăng tải hình ảnh khói bốc lên trên thành phố. Kênh tin Astra cũng dẫn các thông tin từ địa phương về hiện tượng này.

Các còi báo động phòng không vang lên tại Krasnodar trong thời gian xảy ra vụ việc. Cơ quan hàng không tạm thời đình chỉ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Krasnodar.

Trong khi đó, các kênh Telegram theo dõi tình hình dựa trên nguồn tin mở của Ukraine đăng tải hình ảnh cho thấy khói xuất hiện gần nhà máy lọc dầu Afipsky, nằm ở huyện Seversky, ngoại ô Krasnodar. Tuy nhiên, thông tin về địa điểm bị đánh trúng và mức độ thiệt hại chưa được xác minh độc lập.

Cơ quan chức năng khu vực Krasnodar của Nga cho biết các đơn vị phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV trên địa bàn. Nhà chức trách chưa thông báo về hỏa hoạn hay thiệt hại công trình trên mặt đất liên quan đến vụ việc được đề cập trong bài viết.

Nếu thông tin về mục tiêu tại trụ sở Rosgvardiya được xác nhận, đây sẽ là một cơ sở thuộc lực lượng an ninh và bán quân sự của Nga. Rosgvardiya tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh tại hậu phương, bảo vệ hậu cần và một số hoạt động tác chiến tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Nhà máy lọc dầu Afipsky cũng là một cơ sở chế biến dầu lớn ở miền Nam Nga. Theo Kyiv Post, nhà máy cung cấp dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho các lực lượng Nga hoạt động ở miền Nam Ukraine và Crimea.

Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine

Vụ việc tại Krasnodar diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục triển khai các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào những cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng và các địa điểm hậu cần trên lãnh thổ Nga.

Trong đêm 20 rạng sáng 21/11, UAV được cho là đã nhắm vào khu vực Leningrad ở miền Tây Bắc Nga, gây ra các vụ nổ gần cảng xuất khẩu dầu Ust-Luga trên biển Baltic. Moskva cho biết hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 275 UAV Ukraine trên 12 khu vực, Crimea và biển Đen.

Sáng 21/11, lực lượng quân sự Phần Lan cũng phát hiện một vụ tấn công UAV khiến tàu hàng Nga bốc cháy tại vùng biển quốc tế ở phía Đông vịnh Phần Lan.

Trước đó, Ukraine được cho là đã tập kích các nhà máy lọc dầu Afipsky và Ilsky tại vùng Krasnodar trong đêm 17 rạng sáng 18/11. Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận tấn công hai cơ sở này, cho biết các cuộc tập kích gây hư hại bồn chứa dầu tại nhà máy Ilsky và một cơ sở xử lý dầu tại Afipsky.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/11 tuyên bố các lực lượng nước này tiếp tục tiến công tại nhiều hướng, trong đó có Donetsk và Zaporizhzhia. Moskva cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hai khu định cư Tersyanka và Zalivnoye tại Zaporizhzhia.

Ngày 22/11, bộ trên tuyên bố phòng không Nga đánh chặn 170 UAV Ukraine trong đêm, trên nhiều khu vực, bao gồm Krasnodar, Rostov, Belgorod và Crimea.