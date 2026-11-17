Khói đen bốc lên phía trên tổ hợp hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại Bashkortostan (Nga), sau khi có thông tin về một vụ tấn công UAV vào đê, 17/11/2026. Ảnh: Astra/Telegram

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine bị cáo buộc đã tập kích tổ hợp hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại Cộng hòa Bashkortostan của Liên bang Nga trong đêm 16, rạng sáng 17/11, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong khi đó, Moskva tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 1.441 UAV Ukraine trong đêm, trong đó khoảng 800 chiếc được cho là hướng về thủ đô.

Theo Ủy ban Tình trạng khẩn cấp Bashkortostan, các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố Salavat và thủ phủ Ufa của nước cộng hòa này. Giới chức Nga cho biết lực lượng phòng không, các đội an ninh công nghiệp và lực lượng chữa cháy cơ động đã bắn hạ hơn 50 UAV.

Tuy nhiên, các video do người dân địa phương ghi lại và được hãng truyền thông độc lập của Nga Astra kiểm tra cho thấy cuộc tập kích có thể đã đánh trúng tổ hợp hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat, một trong những cơ sở hóa dầu lớn nhất nước này.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và nhìn thấy đám cháy tại khu công nghiệp Salavat.

Được thành lập năm 1948, Gazprom Neftekhim Salavat vận hành các nhà máy lọc dầu và hóa khí, sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, dầu mazut, polyethylene, polystyrene, amoniac, urê và các loại cồn butyl.

Cơ sở này cũng cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, trong khi một số sản phẩm hóa dầu được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ukraine từng tập kích tổ hợp trên ngày 8/10, gây ra một vụ cháy gần nhà máy lọc dầu.

Trạm biến áp tại Kursk cũng bị tấn công

Trong một diễn biến khác, lực lượng Ukraine được cho là đã tập kích trạm biến áp điện Sadovaya tại tỉnh Kursk của Nga trong đêm 16/11, theo Astra.

Trạm biến áp này cung cấp điện cho khoảng 400.000 người dân và các cơ sở công nghiệp lớn trong thành phố. Công trình được xây dựng năm 1965 và trải qua đợt cải tạo lớn trong giai đoạn 2010–2014, trong đó có việc lắp đặt các hệ thống điều khiển kỹ thuật số.

Chính quyền Nga chưa chính thức thông báo về vụ tấn công hoặc xác nhận thiệt hại tại cơ sở này.

Cầu Crimea tiếp tục trở thành mục tiêu

Cầu Crimea cũng bị tấn công trong đêm 16, rạng sáng 17/11, đánh dấu vụ việc thứ hai được báo cáo tại công trình giao thông chiến lược này trong vòng 24 giờ.

Đoạn video do kênh Telegram Crimean Wind chia sẻ được cho là ghi lại cảnh một trong hai nhịp vòm của cây cầu sụp xuống biển. Tuy nhiên, hình ảnh và mức độ thiệt hại chưa được xác minh độc lập.

Diễn biến mới xảy ra sau một vụ tấn công khác nhằm vào cây cầu ngày 16/11.

Nga tuyên bố đánh chặn số lượng UAV kỷ lục

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 1.441 UAV cánh cố định của Ukraine trong đêm tại 21 khu vực của Nga, bán đảo Crimea và vùng biển Đen, biển Azov.

Theo cơ quan này, UAV bị đánh chặn tại nhiều địa phương, trong đó có Moskva, Kursk, Rostov, Saratov, Tver, Ulyanovsk, Bashkortostan và vùng Krasnodar.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin tuyên bố khoảng 800 UAV đã hướng về thủ đô trong khoảng thời gian từ tối 16/11 đến sáng 17/11, trong đó 321 chiếc bị đánh chặn tại các khu vực tiếp cận thành phố.

Nếu được xác nhận, con số 1.441 UAV sẽ lập kỷ lục mới về số lượng UAV Ukraine mà Nga tuyên bố đã đánh chặn trong một đêm kể từ khi xung đột toàn diện giữa hai nước bùng phát.

Con số này vượt mức 1.336 UAV mà Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn chỉ một ngày trước đó, 16/11, trong một trong những đợt tập kích bằng UAV có quy mô lớn nhất được ghi nhận trong cuộc xung đột.