Ukraine tập kích sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga, nhiều cơ sở tại Siberia bị nhắm mục tiêu

Hình ảnh được cho là ghi lại hiện trường sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thành phố Omsk của Nga, nằm cách Ukraine khoảng 2.500 km, ngày 24/10/2026. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Theo kênh giám sát Exilenova Plus, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy hóa dầu Omsky Kauchuk ở thành phố Omsk của Nga.

Đây là một trong những nhà máy hóa dầu lớn nhất của Nga.

Theo công ty vận hành Omsky Kauchuk, cơ sở này là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về cao su tổng hợp, các sản phẩm tổng hợp hữu cơ và methyl tert-butyl ether, một loại phụ gia được sử dụng trong quá trình tinh chế xăng.

Exilenova Plus cho biết nhà máy này là một mắt xích trong chuỗi cung ứng nhiên liệu tên lửa của Nga, bao gồm cả nhiên liệu phục vụ tên lửa đạn đạo Iskander, loại vũ khí từng được sử dụng trong các cuộc tấn công gây thương vong tại Ukraine.

Sau đó, theo Exilenova Plus, một nhà kho thuộc sở hữu của Ozon, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn của Nga, cũng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Thống đốc tỉnh Omsk, ông Vitaliy Khotsenko, xác nhận khu vực này đã trở thành mục tiêu của các UAV Ukraine, đồng thời cho biết một trung tâm hậu cần tại thành phố Omsk đã bị tấn công.

Ông Khotsenko tuyên bố: "Một trung tâm hậu cần tại Omsk đã bị UAV tấn công. Nhân viên đã nhanh chóng được sơ tán. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường".

Theo báo The Kyiv Independent, trong những tháng gần đây, Ozon và đối thủ cạnh tranh Wildberries đã trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Ukraine.

Hai doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga, với hệ sinh thái kinh doanh mở rộng của họ chiếm khoảng 8,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Ukraine đã nhắm mục tiêu vào những cơ sở thường được sử dụng để lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng, có thể phục vụ hoạt động sản xuất vũ khí và các mục đích quân sự khác.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhằm làm suy giảm khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Moskva.

Tỉnh Omsk cũng từng bị tấn công ngày 8/10. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Omsk.

Gần đây hơn, vào ngày 24/10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhà máy hóa dầu Tolyattikauchuk tại thành phố Tolyatti, tỉnh Samara của Nga, cũng như một máy bay tại sân bay Yeysk thuộc vùng Krasnodar.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các loại cao su tổng hợp được sử dụng để sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn cho tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhấn mạnh: "Việc gây thiệt hại cho những cơ sở như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu thô phục vụ chương trình tên lửa của Nga".

Phía Nga chưa đưa ra phản ứng hay bình luận về các thông tin nêu trên của phía Ukraine.