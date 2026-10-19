Ukraine tập kích quy mô lớn vào St. Petersburg, cơ sở xăng dầu bốc cháy

Theo Kyiv Independent, trong đêm 18/10, rạng sáng 19/10 (giờ Việt Nam), lực lượng Ukraine tiến hành đợt tập kích bằng UAV nhằm vào thành phố St. Petersburg và khu vực lân cận thuộc tỉnh Leningrad của Nga. Những địa điểm bị nhắm tới gồm cảng dầu St. Petersburg, kho dầu Ruchyi, một trung tâm dữ liệu của VK (trước đây là Vkontakte), trung tâm logistics của tập đoàn thương mại điện tử Ozon và một cây cầu.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov xác nhận hỏa hoạn bùng phát tại cảng dầu St. Petersburg, kho dầu Ruchyi và một số nhà kho công nghiệp ở quận Kolpinsky sau cuộc tập kích. Theo ông Beglov, vụ việc khiến một người thiệt mạng, 5 người bị thương và làm hư hại 12 tòa nhà chung cư cùng 2 nhà ở riêng lẻ.

Cảng dầu St. Petersburg là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn của Nga, có hệ thống tiếp nhận và vận chuyển sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ. Theo số liệu được dẫn, công suất thông qua của cảng đạt khoảng 12,5 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, theo Astra, một trạm biến áp tại St. Petersburg bị đánh trúng, khiến tình trạng mất điện xảy ra tại một số khu vực.

Đám cháy bùng lên tại thành phố St. Petersburg (Nga) trong lúc Ukraine tiến hành cuộc tập kích đêm 18/10. Ảnh: Telegram/Exilenova_plus

Cuộc tập kích còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp công nghệ và thương mại điện tử của Nga.

Mạng xã hội VK cho biết trung tâm dữ liệu của công ty tại tỉnh Leningrad bị UAV tấn công. Các dịch vụ của VK vẫn hoạt động, song người dùng gặp tình trạng gián đoạn truy cập.

Tập đoàn thương mại điện tử Ozon của Nga thông báo một trung tâm logistics tại khu Petro-Slavyanka, thuộc quận Kolpinsky, phía đông nam St. Petersburg, đã bị UAV tấn công.

“Chúng tôi đã sơ tán toàn bộ nhân viên và không có ai bị thương. Một đám cháy đã bùng phát và lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”, Ozon viết trên Telegram và cảnh báo một số đơn hàng có thể bị hoãn do phải chuyển hướng hoạt động giao hàng sang các trung tâm logistics khác.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tập kích các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong đêm 18/10.

“Một cuộc tấn công khác bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã diễn ra thành nhiều đợt trong đêm qua và một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác. Tổng cộng, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Kiev. Nga cũng triển khai hơn 200 UAV thuộc nhiều loại khác nhau,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X chiều 19/10 giờ Việt Nam.

Theo Tổng thống Ukraine, ngoài Kiev, các cơ sở năng lượng tại những tỉnh Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa và Rivne cũng bị Nga tấn công.

“Chỉ trong một đêm, hơn 10 cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại, khiến ít nhất 550.000 hộ gia đình mất điện. Các đội sửa chữa đang làm việc tại những địa điểm bị ảnh hưởng,” ông Volodymyr Zelensky viết.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tập kích của Nga đêm 18/10. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine)