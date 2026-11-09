Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nga

Nhà máy lọc dầu chủ chốt bị hư hại

Ngày 9/11, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez (KINEF) tại tỉnh Leningrad, gây cháy lớn và làm hư hại ba dây chuyền xử lý dầu chủ chốt.

Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 113 UAV nhằm vào khu vực. Tuy nhiên, mảnh vỡ của một UAV rơi trúng mái tòa nhà nhiều tầng tại thành phố Vsevolozhsk, khiến một người dân thiệt mạng.

Đám cháy tại nhà máy lọc dầu KINEF ở Kirishi, tỉnh Leningrad, sau vụ tập kích đêm 8, rạng sáng 9/11. Nguồn: Exilenova+

Thuộc Tập đoàn Surgutneftegaz, KINEF là nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng tây bắc và lớn thứ hai của Nga, sau cơ sở tại Omsk. Nhà máy xử lý khoảng 18 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 7% tổng công suất lọc dầu của Nga; công suất thiết kế đạt 20–21 triệu tấn/năm.

KINEF sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, dầu nhiên liệu, nhựa đường và các sản phẩm hóa dầu. Đây cũng là nguồn cung nhiên liệu cho sân bay Pulkovo tại St. Petersburg.

Nhà máy từng nhiều lần trở thành mục tiêu của Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát tháng 2/2022. Năm 2025, Surgutneftegaz bị Liên minh châu Âu, Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 430 UAV Ukraine tại 14 khu vực và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát trong đêm. Euronews cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập tuyên bố này.

Trong diễn biến riêng cùng ngày, Rosneft thông báo hạn chế lượng xăng dầu bán ra tại các trạm thuộc hệ thống. Theo truyền thông Nga, biện pháp được áp dụng tại sáu khu vực gồm Karelia, Buryatia, Zabaykalsky, Novosibirsk, Arkhangelsk và Penza.

Tại đô thị, khách hàng chỉ được mua tối đa 30 lít xăng mỗi giao dịch; tại các trạm trên đường cao tốc, mức giới hạn là 50 lít.

Riêng tại Krasnoyarsk, hạn mức được quy định theo từng loại nhiên liệu: tối đa 30 lít xăng AI-95, 50 lít xăng AI-92 và 100 lít dầu diesel cho mỗi khách hàng.

Chính quyền tỉnh Leningrad cũng khuyến nghị các trạm xăng giới hạn lượng bán ở mức 30 lít xăng và 50 lít dầu diesel mỗi giao dịch.

Nga tiếp tục tập kích nhiều địa phương Ukraine

Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 317 UAV các loại, trong đó có 105 chiếc dùng động cơ phản lực, trong đợt tập kích từ tối 8/11 đến sáng 9/11.

Phía Ukraine thông báo đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 276 mục tiêu; ghi nhận các vụ đánh trúng tại 31 địa điểm và mảnh vỡ rơi xuống chín địa điểm khác.

Theo bản tin của Euronews, một cuộc tấn công bằng UAV vào kho thực phẩm tại Odesa sáng 9/11 khiến ba người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, các vụ tập kích khiến hai người chết, bảy người bị thương. Tỉnh Kharkiv ghi nhận chín người bị thương.

Các cuộc tấn công vào thành phố Zaporizhzhia và khu vực lân cận làm sáu người bị thương. Tại thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava, một vụ tập kích bằng UAV khiến bảy người bị thương.

Vụ tấn công trước đó khiến 55 người thiệt mạng; cảnh sát đã xác định danh tính 30 nạn nhân. Có thể vẫn còn tới 19 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.