Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nga

Cảnh nhà máy lọc dầu Kirishi bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 9/11. Ảnh: Telegram/@Supernova_plus

Thống đốc tỉnh Leningrad Aleksandr Drozdenko ngày 9/11 xác nhận trên ứng dụng Telegram rằng một máy bay không người lái (UAV) Ukraine đánh trúng khuôn viên nhà máy lọc dầu Kirishi, còn được gọi là KINEF, trong cuộc tập kích diễn ra đêm 8/11 và rạng sáng 9/11.

“Tại huyện Kirishi, chúng tôi ghi nhận một UAV đánh trúng khuôn viên nhà máy KINEF, gây ra hỏa hoạn. Đám cháy đã được khống chế và công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành,” Thống đốc Drozdenko viết trong thông báo cập nhật về hậu quả vụ tấn công.

Chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại tại các dây chuyền sản xuất của nhà máy KINEF.

Theo Kyiv Independent, nhà máy lọc dầu Kirishi, có tên đầy đủ là Nhà máy Tổng hợp Hữu cơ Dầu mỏ Kirishi (KINEF), nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800 km về phía bắc.

Xét theo công suất chế biến, nhà máy lọc dầu Kirishi là nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nga. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, KINEF có công suất chế biến khoảng 20 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm hơn 6% tổng sản lượng sản phẩm dầu tinh chế của Nga.

Nhà máy lọc dầu Omsk hiện đứng đầu Nga về công suất chế biến, đạt khoảng 22 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Video UAV của Ukraine đánh trúng khuôn viên nhà máy lọc dầu Kirishi. Video: X/@MinEnergy_ua (tài khoản X của Bộ Năng lượng Ukraine)

Theo Thống đốc tỉnh Leningrad Aleksandr Drozdenko, ngoài nhà máy lọc dầu KINEF, một số cơ sở hạ tầng khác tại tỉnh Leningrad cũng bị ảnh hưởng.

Một số thiết bị thuộc hệ thống cấp nhiệt của thành phố Kirishi đã bị hư hại. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp, hệ thống cấp nhiệt và hoạt động sản xuất điện đã được khôi phục.

Tại huyện Vsevolozhsk, một đường dây tải điện trên không 35 kV bị ngắt lúc 8h07 ngày 9/11 giờ Việt Nam, khiến 114 trạm biến áp tại 5 khu dân cư mất điện. Đến 14h cùng ngày giờ Việt Nam, toàn bộ 114 trạm biến áp đã được cấp điện trở lại.

Tại thành phố Vsevolozhsk, mảnh vỡ UAV rơi xuống mái một tòa chung cư, khiến một phụ nữ đang ở trong căn hộ trên tầng cao nhất thiệt mạng. “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình người thiệt mạng,” Thống đốc Drozdenko viết và xác nhận những cư dân còn lại trong tòa nhà đã được sơ tán.

Nhà máy lọc dầu Kirishi từng nhiều lần bị UAV tấn công. Ngày 5/5, nhà máy phải tạm ngừng hoạt động chế biến dầu sau khi UAV Ukraine tấn công, làm hư hại 3 trong số 4 phân xưởng chưng cất dầu thô. Ngày 30/8, UAV Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào nhà máy này.