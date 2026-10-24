Ukraine tập kích nhà máy điện tử Nga, cả 4 sân bay Moskva ngừng hoạt động

Lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy điện tử tại thành phố Oryol của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận ngày 24/10. Trước đó một ngày, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã khiến hoạt động hàng không tại các sân bay ở thủ đô Moskva bị gián đoạn.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tòa nhà sản xuất chính của nhà máy Proton-Electrotex tại thành phố Oryol đã bị đánh trúng. Cơ quan này cho rằng vụ tấn công sẽ “gây khó khăn cho việc sản xuất các linh kiện phục vụ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mà đối phương sử dụng để tấn công các thành phố Ukraine”.

Ngày 23/10, kênh theo dõi tình hình Ukraine Exilenova+ đưa tin tên lửa Ukraine đã đánh trúng một nhà máy điện tử ở Oryol, cách biên giới Ukraine khoảng 160 km. Các đoạn video được cho là ghi lại hiện trường cho thấy những vụ nổ lớn và khói bốc cao trên bầu trời khi trời tối.

Thống đốc tỉnh Oryol, ông Andrey Klychkov, xác nhận một cơ sở sản xuất trong khu vực đã trở thành mục tiêu tấn công. Trong khi đó, hãng truyền thông độc lập Nga ASTRA, dựa trên phân tích thông tin nguồn mở, xác định cơ sở bị đánh trúng là nhà máy Proton.

Nhà máy này sản xuất các thiết bị bán dẫn, đèn LED và linh kiện điện tử phục vụ thiết bị công nghiệp cũng như các hệ thống chuyên dụng. Một số sản phẩm của nhà máy có thể được sử dụng trong các hệ thống vũ khí của Nga.

Theo các thông tin được công bố, nhà máy được cho là cung cấp linh kiện cho tên lửa hành trình S-71 Kover, tên lửa đạn đạo Iskander-M 9M723 và hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ, theo ASTRA.

Video ghi lại vụ tấn công nhằm vào cơ sở Proton tại Oryol, Nga, ngày 23/10. (Nguồn: Exilenova+ / Telegram)

Trong một diễn biến khác, cách Oryol khoảng 326 km về phía Bắc, các chuyến bay dân sự tại cả 4 sân bay chính của Moskva đã bị tạm dừng vào chiều 23/10, trong bối cảnh xảy ra một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào thủ đô Nga, theo thông tin từ giới chức địa phương.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsiya thông báo áp dụng các hạn chế đối với chuyến bay đến và đi tại các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky vào lúc 14 giờ 05 phút theo giờ địa phương.

Tại Sheremetyevo, sân bay lớn nhất Moskva, cảnh báo hàng không được phát đi và hành khách đang chờ được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là mảnh vỡ của một UAV bị bắn hạ trên đường băng tại sân bay Sheremetyevo. Tuy nhiên, tờ The Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh độc lập những hình ảnh này.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay nguồn mở FlightRadar24, trong ngày 23/10, sân bay Sheremetyevo ghi nhận 85 chuyến bay bị hủy và 229 chuyến khác bị hoãn.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 17 UAV đang hướng về thành phố trong chiều cùng ngày.

Đến 17 giờ ngày 23/10, sân bay Sheremetyevo phát đi thông báo kết thúc tình trạng cảnh báo, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS.

Cũng trong ngày 23/10, có thông tin về việc sơ tán tại một tòa nhà chọc trời thuộc khu phức hợp IQ-quarter ở khu thương mại Moskva City. Tòa nhà này có văn phòng của một số cơ quan chính phủ Nga, trong đó có Bộ Phát triển số, Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, TASS sau đó dẫn nguồn từ các dịch vụ khẩn cấp cho biết cảnh báo tại tòa nhà là báo động giả.

Trong bối cảnh các UAV tầm xa của Ukraine ngày càng vươn sâu vào lãnh thổ Nga, việc tạm thời đóng cửa các sân bay tại Nga đã trở nên phổ biến hơn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát trên quy mô lớn.

Ngày 1/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các hãng hàng không, doanh nghiệp bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga trên thực tế sẽ bị đóng cửa do các UAV của Ukraine.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Kiev tiến hành “khủng bố nhà nước”, trong bối cảnh Nga đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 6 ngày liên tiếp.

Trong bài phát biểu đăng trên Telegram, ông Zelensky khẳng định Ukraine không đe dọa hoạt động hàng không dân dụng. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Ukraine, các hãng hàng không khai thác đường bay tới Moskva, St. Petersburg và những trung tâm hàng không lớn khác của Nga cần tính đến rủi ro từ UAV trong không phận nước này.

“Ngày nay, chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, mọi doanh nghiệp bảo hiểm và tất cả những bên vẫn sử dụng các sân bay trọng yếu của Nga rằng bầu trời Nga đang trở nên cực kỳ nguy hiểm”, ông Zelensky nói.