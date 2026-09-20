Ukraine tập kích 'chưa từng có' vào Moskva Nga giữa ngày bầu cử

Ukraine tiến hành đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Moskva và khu vực lân cận ngày 20/9, đúng ngày cuối cuộc bầu cử quốc hội Nga.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 1.600 UAV từ ngày 19/9, trong đó 450 chiếc được cho là hướng về thủ đô.

Ông gọi đây là cuộc tấn công "chưa từng có" và cáo buộc Ukraine muốn phá hoại cuộc bầu cử,

Tại vùng Moskva, ít nhất 2 người thiệt mạng. Một UAV đánh trúng khu vực nhà ở, trong khi một vụ việc khác khiến 400 người, trong đó có 70 trẻ em, phải sơ tán khỏi một tòa nhà 21 tầng tại huyện Ramenskoye.

Đợt tập kích diễn ra khi cử tri Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử quốc hội kéo dài từ 18 đến 20/9.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Tổng thống Vladimir Putin mô tả cuộc bỏ phiếu là dịp thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với các binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine.

Nga cũng cáo buộc Ukraine tìm cách gây gián đoạn quá trình bầu cử bằng các cuộc tấn công và hoạt động trên mạng.

Trước đó, giới chức Nga nói hệ thống bỏ phiếu trực tuyến tại Moskva bị tấn công mạng trong ngày thứ 2 của cuộc bầu cử, nhưng cho biết đã ngăn chặn được vụ việc. Ukraine bác bỏ cuộc bầu cử Nga.

Cùng ngày, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Reuters đưa tin một đợt tấn công của Nga tại tỉnh Kiev khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Hai bên vẫn duy trì các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhau bất chấp những tuyên bố gần đây về việc ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng.