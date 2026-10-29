Ukraine tập kích các nhà máy hóa chất Nga, Moskva chặn hơn 1.200 UAV

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.214 UAV của Ukraine, khiến hoạt động hàng không tại một số sân bay bị gián đoạn.

Tại Bashkortostan, cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp địa phương phát cảnh báo nguy cơ UAV từ sáng sớm 29/10. Sân bay Ufa tạm dừng các chuyến bay đến và đi, trong khi người dân thành phố Sterlitamak báo cáo có tiếng nổ và UAV rơi.

Theo các nguồn tin, máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở hóa chất ở vùng Bashkortostan và Tula của Nga vào đêm 28/10. Khói bốc lên từ khu phức hợp Công ty Soda Bashkir sau vụ tấn công. (Ảnh: Astra)

Theo phân tích của hãng truyền thông Astra dựa trên hình ảnh và video từ các kênh giám sát, mục tiêu bị tấn công là cơ sở thuộc Công ty Bashkir Soda (BSK). Khói được ghi nhận bốc lên từ khu vực nhà máy sau vụ việc.

BSK là một trong những tổ hợp hóa chất lớn nhất Nga, chuyên sản xuất soda công nghiệp và baking soda. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn Roskhim, đồng thời nằm trong danh sách cơ sở công nghiệp quốc phòng của Bộ Công Thương Nga.

BSK cung cấp axit hydrochloric và dichloroethane cho các nhà máy công nghiệp quân sự, đồng thời là nhà sản xuất duy nhất tại Nga một hợp chất dùng để chế tạo sợi đạn đạo tổng hợp, polymer cường độ cao và vật liệu aramid.

Những vật liệu này được sử dụng trong áo giáp, mũ bảo hộ và các bộ phận bảo vệ của thiết bị quân sự, máy bay. Cơ sở này từng bị UAV tấn công ngày 27/8.

Cảnh báo UAV cũng được phát tại vùng Perm, nơi còi báo động vang lên ở thủ phủ Perm vào khoảng 6 giờ 30 sáng, buộc một số cơ sở giáo dục sơ tán.

Trước đó, ngày 23/10, nhà máy hóa chất Azot tại Berezniki, thuộc tập đoàn Uralchem, cũng được cho là đã bị tấn công. Nhà máy sản xuất axit nitric, nguyên liệu phục vụ chế tạo thuốc nổ và thuốc súng.

Tại Moskva, Thị trưởng Sergei Sobyanin tuyên bố 613 UAV đang hướng về khu vực thủ đô, trong đó 231 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thành phố. Các sân bay Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky phải tạm ngừng hoạt động trong đêm, trước khi được khôi phục vào sáng hôm sau.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 1.214 UAV cánh cố định của Ukraine bị đánh chặn tại nhiều khu vực, bao gồm Moskva, Bashkortostan và hàng loạt tỉnh miền Tây, miền Trung nước Nga. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công.

Trong khi đó, giới chức Nga tiếp tục xử lý hậu quả vụ tập kích UAV tại thành phố Novomoskovsk, tỉnh Tula, hôm 28/10.

Các báo cáo chính thức cho biết nhà riêng, chung cư và cơ sở hạ tầng trong một khu công nghiệp bị hư hại; một người bị thương và phải nhập viện. Chính quyền triển khai lực lượng kiểm tra, gia cố nhà ở và bố trí nơi lưu trú tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng.

Các phòng thí nghiệm địa phương tiến hành kiểm tra chất lượng không khí. Thống đốc tỉnh Tula Dmitry Milyaev cho biết kết quả nằm trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, theo các kênh giám sát, nhà máy hóa chất NAK Azot có thể đã bị hư hại trong vụ tấn công. Cơ sở này sản xuất các chất phục vụ chế tạo HMX và RDX, hai hợp chất được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ, bao gồm thuốc nổ dùng cho đạn pháo.

Các thông tin về mục tiêu bị tấn công và thiệt hại tại những cơ sở hóa chất hiện chủ yếu dựa trên báo cáo của giới chức Nga và các nguồn giám sát độc lập; chưa có xác nhận đầy đủ từ các bên liên quan.