Ukraine tăng tốc chuẩn bị cho đàm phán ba bên với Nga và Mỹ tại Abu Dhabi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các đại diện Mỹ trước thềm cuộc đàm phán ba bên Nga-Ukraine-Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi ngày 10-11/11. (Nguồn: Ukrinform)

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc trao đổi tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán ba bên sắp tới.

Bên cạnh đó, tại Brussels (Bỉ), đại diện Mỹ, Ukraine, Pháp, Anh, Đức, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngân hàng thế giới (WB) và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đã tham dự cuộc họp về kế hoạch phục hồi Ukraine sau xung đột.

Một cuộc họp khác nhằm thảo luận về các bảo đảm an ninh dành cho Kiev dự kiến diễn ra tại Brussels ngày 6/11. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, các cuộc đàm phán cần được thúc đẩy với tốc độ cao nhất nhằm sớm chấm dứt xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời khẳng định, Kiev sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết và đã chuyển các đề xuất cụ thể tới Washington.

Trong đó, bảo đảm an ninh sau xung đột được Ukraine đặc biệt coi trọng, với yêu cầu các cam kết đủ sức bảo vệ chủ quyền và duy trì ổn định lâu dài cho quốc gia Đông Âu này.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Zelensky tiếp tục đề nghị Mỹ hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt là cung cấp tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các kênh hợp tác song phương với Washington, trong đó có khuôn khổ hợp tác về máy bay không người lái.

Những tuyên bố trên được đưa ra khi Tổng thống Zelensky kết thúc chuyến thăm Đức kéo dài hai ngày.

Trong thời gian ở Berlin, nhà lãnh đạo Ukraine đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Friedrich Merz, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Boris Pistorius.

(theo Anadolu)