Ukraine tăng cường máy bay không người lái tầm xa để đáp trả cuộc tấn công của Nga

Nâng cao tác chiến điện tử, mở rộng nguồn cung UAV

Sau cuộc họp của Bộ Tham mưu Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử, đặc biệt trong bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các đợt tấn công bằng UAV.

Ông Zelensky cho biết tác chiến điện tử đang giúp Ukraine vô hiệu hóa một phần đáng kể các UAV của Nga. Những giải pháp được đánh giá hiệu quả sẽ được mở rộng áp dụng trong hệ thống phòng thủ.

Những tiếng nổ lớn lại vang lên khắp nước Nga khi Ukraine tấn công nước này bằng hàng trăm máy bay không người lái ngày 4 /10.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng xác định các nhiệm vụ nhằm bảo đảm nguồn cung UAV tầm xa cho lực lượng vũ trang trong năm tới.

"Tiêu chí quan trọng là chúng ta phải có khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Nga một cách tương xứng", ông Zelensky nói.

Cuộc họp cũng bàn về các ưu tiên công nghệ của quân đội Nga trong giai đoạn 2026-2027, cũng như nguồn cung linh kiện và thiết bị quan trọng phục vụ sản xuất vũ khí của Moscow.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ xây dựng các gói trừng phạt mới nhằm vào những nguồn cung này, đồng thời phối hợp với các đối tác để đồng bộ hóa các biện pháp trừng phạt.

"Dựa trên cơ sở này, chúng tôi sẽ chuẩn bị các gói trừng phạt mới: Cơ quan Tình báo Quốc phòng sẽ trình các đề xuất của mình lên Nội các và Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để đồng bộ hóa các biện pháp trừng phạt trên phạm vi quyền hạn của các đối tác", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Nga tăng sử dụng UAV phản lực giá rẻ

Trong khi Ukraine tăng năng lực phòng thủ và tấn công tầm xa, Nga được cho là đang tìm cách giảm chi phí cho các cuộc tập kích trên không bằng việc phát triển các loại UAV có khả năng hoạt động nhanh và sản xuất với số lượng lớn.

Chuyên gia hàng không Anatolii Khrapchynskyi cho biết Nga đã mất nhiều thời gian để tìm giải pháp mở rộng sản xuất vũ khí tấn công đường không. Một trong những hướng đi là phát triển các biến thể UAV sử dụng động cơ phản lực.

Theo chuyên gia này, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga chủ yếu sử dụng các tên lửa hành trình như Kh-101, Kh-55 và Kh-22, được phóng từ máy bay chiến lược. Tuy nhiên, chi phí cao và năng lực sản xuất hạn chế khiến Moscow phải tìm phương án khác.

Nga sau đó sử dụng UAV Geran với động cơ đốt trong, tạo sức ép lớn lên hệ thống phòng không Ukraine. Tiếp đến, các UAV này được trang bị động cơ phản lực, giúp tăng đáng kể tốc độ.

Ông Khrapchynskyi cho biết một số biến thể mới có thể đạt tốc độ khoảng 500 km/h. Ông cũng đề cập đến Geran-4 và Geran-5, những mẫu UAV mà Nga được cho là đang phát triển nhằm tăng hiệu quả các cuộc tập kích.

Vì sao Nga cần vũ khí giá rẻ?

Theo chuyên gia, mục tiêu của Nga là tạo ra một loại vũ khí có chi phí thấp nhưng có thể triển khai với số lượng lớn, buộc Ukraine phải duy trì tình trạng báo động và tiêu tốn nguồn lực phòng không liên tục.

Ông cho rằng đây là bài toán kinh tế quan trọng trong chiến tranh: thay vì sử dụng số lượng hạn chế tên lửa hành trình đắt tiền, Nga có thể dùng UAV giá rẻ để duy trì áp lực trên diện rộng.

Ông Khrapchynskyi dẫn ví dụ, một đợt phóng của sáu máy bay ném bom chiến lược có thể tiêu tốn khoảng 2 triệu USD, chưa tính chi phí tên lửa. Vì vậy, Moscow đang tìm cách giảm chi phí mỗi đợt tấn công nhưng vẫn duy trì khả năng gây sức ép lên các thành phố và cơ sở hạ tầng Ukraine.