Ukraine tăng cường loạt cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Nga

Vụ tấn công vào trung tâm dữ liệu ở thành phố Vladimir, phía đông Moskva gây ra sự gián đoạn trên toàn bộ dịch vụ của công ty công nghệ Yandex, khiến người dùng ở hàng chục thành phố của Nga và ở Kazakhstan, Belarus cùng Armenia không thể đặt taxi hoặc truy cập dịch vụ ngân hàng.

“Do vụ tấn công bằng máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu Yandex tại thành phố Vladimir bị hư hại. Hoạt động tại trung tâm dữ liệu bị tạm dừng hoàn toàn. May mắn không có ai bị thương”, kênh Telegram của Yandex Cloud cập nhật.

Vụ tập kích của Ukraine vào Moskva, Nga. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 8/10, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) khác cũng làm tê liệt trung tâm dữ liệu của Yandex tại vùng Ryazan, phía đông nam Moskva.

Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho nhiều doanh nghiệp trên khắp nước Nga.

Cơ sở này cũng nằm chung địa điểm với nhà máy sản xuất máy công cụ Sasta - đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt và chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Một ngày sau, máy bay không người lái của Ukraine tiếp tục tấn công trung tâm dữ liệu chính của công ty Yandex tại vùng Kaluga, phía tây nam Moskva, khiến một phần trung tâm ngừng hoạt động.

Ngoài ra, cơ quan an ninh khu vực thông tin khinh khí cầu do thám của Ukraine lần đầu tiên được phát hiện trên bầu trời tỉnh Yaroslavl, miền Trung nước Nga.

Một số vật thể bay cỡ nhỏ bị bắn hạ hôm 9/10, đồng thời kêu gọi người dân báo cho cơ quan dịch vụ khẩn cấp nếu phát hiện những vật thể khả nghi trên bầu trời hoặc nghi là mảnh vỡ.

Sự việc diễn ra sau khi lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào ít nhất 8 trung tâm dữ liệu lớn trên khắp Kiev, gây ra tình trạng mất kết nối internet trên toàn Ukraine. Nga cáo buộc những trung tâm dữ liệu này xử lý thông tin tình báo quân sự của Ukraine.

(Nguồn: AP)