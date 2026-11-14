Ukraine tấn công trung tâm dầu khí Samara Urals của Nga

Đồng thời, các cuộc tấn công của Ukraine cũng nhắm vào căn cứ không quân Lipetsk-2 ở vùng Lipetsk, làm hư hại một nhà chứa thiết bị bảo dưỡng máy bay chuyên dụng, một bể chứa nhiên liệu hàng không và sở chỉ huy và điều phối trung tâm.

Theo một tuyên bố chính thức được Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố vào thứ Bảy (14/11), các đơn vị Ukraine đã tấn công trung tâm dầu mỏ Samara gần khu định cư Prosvet, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn lan rộng trên nhiều bể chứa dầu thô. Giới chức quân sự mô tả trạm Samara là trung tâm hoạt động của mạng lưới xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Trạm sản xuất và phân phối tuyến tính “Samara” gần làng Prosvet thuộc vùng Samara, Nga. (Ảnh vệ tinh do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp)

Các đường ống dẫn dầu chính từ Tatarstan, Tây Siberia và các khu vực sản xuất dầu khác hội tụ tại cơ sở này, nơi các loại dầu thô được pha trộn để tạo ra hỗn hợp dầu xuất khẩu Urals chủ lực của Nga.

“Vùng Ural chiếm tới một nửa tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga. Do đó, mỗi chiếc xe tăng bị hư hại ở Samara đều giáng một đòn trực tiếp vào nguồn thu chính mà kẻ xâm lược dùng để mua tên lửa, máy bay không người lái và duy trì cuộc chiến chống lại Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu tuyên bố.

Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu đã xác nhận đánh giá thiệt hại chiến sự từ cuộc tấn công ngày 13/11 nhằm vào sân bay quân sự Lipetsk-2 ở vùng Lipetsk, nơi đóng quân của các đơn vị không quân chiến đấu Nga. Trong chiến dịch này, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà chứa máy bay có chứa thiết bị bảo dưỡng máy bay chuyên dụng, một bể chứa nhiên liệu hàng không và sở chỉ huy kiêm điều phối trung tâm của căn cứ không quân.

Các nhà hoạch định quân sự Ukraine lưu ý rằng việc vô hiệu hóa các thiết bị hỗ trợ mặt đất, kho dự trữ nhiên liệu và cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu sẽ làm giảm trực tiếp tốc độ hoạt động của máy bay chiến thuật Nga phóng bom và tên lửa dẫn đường vào lãnh thổ Ukraine.

Các cuộc tấn công chính xác ở Samara và Lipetsk diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái leo thang của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự-công nghiệp và năng lượng của Nga.

Nh.Thạch