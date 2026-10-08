Ukraine tấn công trung tâm công nghiệp của Nga ở Siberia

Khói dày đặc bốc lên từ khu vực Nhà máy Lọc dầu Omsk ở tỉnh Omsk của Nga sau vụ tấn công bằng UAV ngày 8/10/2026. Ảnh: Telegram/exilenova+

Theo truyền thông Nga, Thống đốc tỉnh Omsk Vitaly Khotsenko ngày 8/10 xác nhận vụ tấn công. Ông cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn phần lớn số UAV đang bay tới.

Ông viết trên Telegram: “Một UAV đã bay tới khu công nghiệp phía Bắc. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”. Ông không cung cấp thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Khu công nghiệp phía Bắc có một số cơ sở hóa dầu lớn, trong đó có Nhà máy Lọc dầu Omsk vốn là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Khu vực này từng bị UAV Ukraine tấn công hồi tháng 7, khi một số UAV tiếp cận địa điểm này.

Nhà máy lọc dầu do Gazprom Neft vận hành, có công suất chế biến hơn 20 triệu tấn dầu thô/năm và nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 2.500 km.

Về phần mình, Tổng tham mưu trưởng Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công Nhà máy Lọc dầu Omsk. Tổng tham mưu trưởng Ukraine cho biết: “Phá huỷ các cơ sở như vậy là việc Ukraine thực hiện quyền tự vệ không thể tước bỏ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và nhằm làm suy giảm tiềm lực quân sự - kinh tế của Liên bang Nga”.

Theo Tổng tham mưu trưởng Ukraine, nhà máy này sản xuất nhiều loại nhiên liệu, dầu bôi trơn và sản phẩm hóa dầu, đồng thời tham gia cung cấp cho quân đội Nga. Theo phía quân đội Ukraine, nhà máy có độ sâu chế biến khoảng 99%, thuộc mức cao nhất tại Nga.

Các video và hình ảnh do người dân địa phương ghi lại và được các kênh của Ukraine đăng tải cho thấy các vụ nổ, lửa và khói bốc lên từ khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu trên.

Đòn tấn công của Ukraine bằng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng liên quan của Ukraine để đáp trả những cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của Ukraine liên quan đến hoạt động sản xuất và lưu trữ vũ khí tầm xa, trong đó có các địa điểm liên quan đến tên lửa FP-5 Flamingo do Ukraine tự phát triển.