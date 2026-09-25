Ukraine tấn công nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga

Đám cháy tại một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva . Ảnh: Kyiv Post

Loạt cơ sở công nghiệp Nga bị tập kích UAV

Theo Kyiv Post, nhiều khu vực của Nga ghi nhận các cuộc tập kích bằng UAV trong đêm 24 và rạng sáng 25/9, trong đó có các cơ sở lọc dầu tại Perm và tỉnh Rostov, cùng một nhà máy công nghiệp tại Ulyanovsk. Giới chức địa phương cho biết có cơ sở bị hư hại, hoạt động phải tạm dừng và 8 người bị thương.

Tại tỉnh Perm, Thống đốc Dmitry Makhonin cho biết lực lượng phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động đã ứng phó với một cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào khu vực. Theo ông, một cơ sở công nghiệp bị nhắm tới nhưng chưa có báo cáo ban đầu về thương vong.

Các kênh giám sát của Ukraine và một số nguồn tin khác xác định cơ sở bị ảnh hưởng là nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn của Nga, có công suất xử lý hơn 13 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy tại khu vực nhà máy, song mức độ thiệt hại chưa được xác nhận độc lập.

Đây không phải lần đầu cơ sở này trở thành mục tiêu trong các vụ tập kích. Nhà máy từng được báo cáo bị UAV tấn công ngày 21/8. Một số nguồn tin cho rằng một phân xưởng chưng cất dầu thô có thể đã bị ảnh hưởng trong vụ việc mới nhất, nhưng thông tin này chưa được giới chức Nga xác nhận.

Tại tỉnh Ulyanovsk, Thống đốc Alexei Russkikh cho biết một cuộc tập kích UAV đã làm hư hại các cơ sở công nghiệp và hạ tầng dân sự, đồng thời khiến 8 người bị thương.

Theo các nguồn tin của Nga và Ukraine, một trong những cơ sở bị ảnh hưởng là nhà máy Iskra, thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey. Nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử, linh kiện bán dẫn và các sản phẩm phục vụ lĩnh vực vô tuyến - điện tử. Một số hình ảnh được công bố cho thấy một vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà máy, nhưng mức độ thiệt hại đối với cơ sở này chưa được xác minh độc lập.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tạm dừng hoạt động

Tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yury Slyusar cho biết khoảng 50 UAV đã bị phá hủy khi lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tập kích trên địa bàn, trong đó có khu vực Kamensk-Shakhtinsky và Novoshakhtinsk cùng 6 huyện khác.

Theo ông Slyusar, Nhà máy các sản phẩm dầu mỏ Novoshakhtinsk bị hư hại trong cuộc tấn công. Không có thương vong được báo cáo tại cơ sở này và nhà máy phải tạm thời dừng hoạt động.

Novoshakhtinsk là một trong những cơ sở lọc dầu lớn ở miền Nam Nga. Nhà máy từng phải tạm dừng hoạt động sau một vụ tập kích UAV hồi tháng 8. Các nguồn tin Ukraine cho biết cơ sở này từng nhiều lần bị nhắm tới trong các cuộc tấn công trước đó.

Ngoài Perm, Ulyanovsk và Rostov, giới chức tỉnh Voronezh cũng báo cáo hoạt động của UAV trong đêm. Thống đốc Alexander Gusev cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 88 UAV trên khu vực thành phố Voronezh và ít nhất 6 huyện.

Tập kích UAV nhằm vào cơ sở năng lượng gia tăng

Các vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cơ sở năng lượng và công nghiệp của Nga liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tập kích UAV từ Ukraine.

Chỉ vài ngày trước, một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Moskva và khu vực lân cận đã gây thiệt hại cho Nhà máy lọc dầu Moskva. Theo các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại, hoạt động xử lý dầu thô tại nhà máy đã phải dừng sau khi một số phân xưởng bị ảnh hưởng; việc sửa chữa có thể kéo dài nhiều tuần.

Reuters cho biết các cuộc tấn công gần đây đã gây sức ép lên một số cơ sở năng lượng của Nga, trong khi Moskva cáo buộc Kiev tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng. Ukraine về phần mình coi các cơ sở tạo nguồn thu và phục vụ năng lực quân sự của Nga là những mục tiêu quan trọng trong chiến dịch UAV.

Đáng chú ý, các vụ tập kích ngày 25/9 trải rộng trên nhiều khu vực cách xa tiền tuyến, từ Perm ở miền Trung nước Nga tới Rostov ở phía Nam. Điều này cho thấy phạm vi địa lý của các cuộc tấn công bằng UAV tiếp tục được mở rộng.