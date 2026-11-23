Ngọn lửa bùng lên từ nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk sau cuộc tấn công của Ukraine. (Video: Exilenova_plus/Telegram)

Ngày 23/11, nhà máy lọc dầu tại thành phố Novoshakhtinsk thuộc tỉnh Rostov của Nga bốc cháy, sau đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine. Đây là cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga với mục đích làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Moskva và làm cạn kiệt nguồn nhiên liệu cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga.

Hình ảnh do người dân địa phương ghi lại cho thấy lửa bùng lên dữ dội tại cơ sở này, rực sáng giữa bầu trời đêm, trong khi tiếng súng phòng không Nga vang lên.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuri Slyusar xác nhận khu vực này hứng chịu đợt tấn công đường không quy mô lớn trong đêm 23/11. Tương tự, hãng tin độc lập ASTRA ở Nga đưa tin về nhiều tiếng nổ tại thành phố, đồng thời dẫn lời cư dân cho biết đám cháy tại nhà máy có thể quan sát được từ khoảng cách xa.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk từng nhiều lần bị Ukraine nhắm mục tiêu. Hôm 25/9, cơ sở này được cho là bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV. Trước đó, vào ngày 25/8, nhà máy cũng bị tấn công, song chưa có thông tin về thiệt hại ngay sau vụ việc.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk có công suất xử lý khoảng 7,5 triệu tấn dầu mỗi năm. Đây được xem là một trong những cơ sở cung cấp sản phẩm dầu mỏ quan trọng tại miền nam Nga, đồng thời phục vụ nhu cầu nhiên liệu của lực lượng vũ trang nước này.

Trạm bơm dầu Kaleykino ở thành phố Almetyevsk đang bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ở địa điểm cách Novoshakhtinsk khoảng 1.533 km về phía tây bắc, lực lượng Ukraine được cho là tấn công trạm bơm dầu Kaleykino tại thành phố Almetyevsk, thuộc Cộng hòa Tatarstan. Video được ghi lại tại Almetyevsk cho thấy đám cháy lớn bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Cơ sở này là mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga, đảm nhiệm việc tiếp nhận và cung cấp dầu thô cho nhiều nhà máy lọc dầu cũng như hệ thống đường ống Druzhba. Trạm này tiếp nhận, pha trộn dầu từ nhiều khu vực khác nhau của Nga trước khi đưa vào nhà máy lọc dầu và đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu Nga tới thị trường châu Âu.