Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 27/11 xác nhận lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện đợt tấn công vào cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo Iskander của Nga trong đêm 26/11.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố: "Nếu không có loại nhiên liệu này, Iskander chỉ là một khối kim loại nằm trong kho. Đây chính là loại tên lửa mà quân đội Nga sử dụng để tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu dân sự của Ukraine", đồng thời cho biết mức độ thiệt hại tại nhà máy đang được đánh giá.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại vụ tập kích của Ukraine. Hãng tin độc lập Astra của Nga xác nhận xảy ra vụ nổ tại Nhà máy Cao su Tổng hợp Efremov sau khi phân tích những hình ảnh được đăng tải. Hãng tin này cũng ghi nhận vụ nổ tại Nhà máy Nhiệt điện Efremov, cơ sở cung cấp điện và nhiệt cho thành phố cùng các nhà máy công nghiệp trong khu vực.

Về phía Nga, Thống đốc tỉnh Tula Dmitry Milyayev cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên địa bàn tỉnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tập kích tiếp theo.

"Không có thương vong. Theo thông tin sơ bộ, chưa ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng", ông Milyayev thông báo trên Telegram.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận tiến hành cuộc tập kích vào Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov của Nga. Cơ sở này có công suất xử lý lên tới 7,5 triệu tấn dầu mỗi năm.

Cuộc tấn công được cho là phá hủy 20 bồn chứa dầu, làm hư hại 32 bồn chứa khác và một đoạn đường ống, xong nguồn tin này hiện chưa được kiểm chứng.

Đây không phải lần đầu tiên Nhà máy Cao su Tổng hợp Efremov trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine. Cơ sở này từng trở thành mục tiêu của các đợt tấn công vào ngày 24/12/2025 và 25/9/2026.