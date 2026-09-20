Ukraine tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu ở vùng thủ đô Moscow khiến 2 người tử vong

Giới chức Nga cho biết hôm 20/9 rằng cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ ​​trước đến nay của Ukraine nhắm vào vùng Moscow đã khiến hai người thiệt mạng và làm hư hại một phần nhà máy lọc dầu tại thủ đô, đúng vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Nga.

Thời gian qua, Ukraine và Nga vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau bất chấp thông báo hồi đầu tuần của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã đồng ý chấm dứt các hành động này.

Thị trưởng Moscow - Sergei Sobyanin thông báo trên kênh Telegram rằng Nga đã bắn hạ hơn 1.600 chiếc UAV kể từ ngày 19/9, trong đó có 450 chiếc nhắm vào Moscow.

"Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ này rõ ràng đã được lên kế hoạch nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không đạt được mục đích đó" - vị thị trưởng cho biết.

Ông cũng cho biết một số máy bay không người lái đã bay tới khuôn viên nhà máy lọc dầu và một chiếc đã đâm vào một tòa nhà chung cư. Tại ngôi làng Sofyino, phía nam Moscow, thi thể một người được phủ bằng tấm chăn lấm lem nằm trước một tòa chung cư bị hư hại, nơi các cửa sổ tầng trên đã bị thổi bay. "Kính vỡ bay tung tóe, mọi người bắt đầu la hét. Tôi quay lại thì thấy cửa ra vào đã bị thổi bay, mảnh vỡ nằm la liệt khắp nơi" - cư dân Vitaliy kể lại.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy (ở giữa) tại một nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Moscow, Nga vào ngày 20/9/2026 - Ảnh: Reuters

Hãng tin Interfax dẫn lời thị trưởng Sobyanin cho biết một cơ sở tại nhà máy lọc dầu Moscow đã bị hư hại trong cuộc tấn công, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Các nhân chứng của hãng tin Reuters tại Moscow đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy những cột khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm tê liệt một phần đáng kể năng lực lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu hụt các sản phẩm dầu, làm tăng giá nhiên liệu và gây ra cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng ở nhiều khu vực trải dài trên 11 múi giờ của đất nước.

Theo dữ liệu mới nhất, nhà máy tại Moscow – nơi từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công – đã xử lý 11,6 triệu tấn dầu trong năm 2024, sản xuất 2,9 triệu tấn xăng và 3,2 triệu tấn dầu diesel.

Ukraine chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công này. Cả hai bên đều khẳng định họ không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tại khu vực rộng lớn hơn thuộc vùng thủ đô Moscow, ngoài hai trường hợp tử vong, 400 người (bao gồm 70 trẻ em) đã được sơ tán khỏi một tòa chung cư 21 tầng ở quận Ramenskoye và một số ngôi nhà đã bị hư hại - Thống đốc Andrei Vorobyov cho biết.