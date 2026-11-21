Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định quyết tâm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky nhấn mạnh tư cách thành viên NATO sẽ là một trong những bảo đảm an ninh rõ ràng nhất đối với Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ mới đây để ngỏ rằng sẽ đảm bảo an ninh cho Kiev tương tự như Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Điều khoản này được coi là “hòn đá tảng” của NATO, trong đó nêu rõ việc tấn công vào một thành viên NATO bị coi là tấn công vào toàn bộ khối. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, đưa ra đề xuất trên trong cuộc gặp với các đồng minh Kiev ở Berlin (Đức) hôm 19/11, làm “nóng” trở lại vấn đề Ukraine gia nhập NATO.

Trước đó, Washington đã bác bỏ khả năng này hồi năm 2025. Hôm 20/11, Văn phòng Tổng thống Pháp nói rằng việc dành cho Ukraine sự bảo vệ “theo kiểu Điều 5” trên thực tế đồng nghĩa với việc đưa Ukraine gia nhập liên minh.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 21/11, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo một trực thăng của Nga được cho là đã đi vào không phận nước này. Theo Bộ trên, vụ vi phạm có thể liên quan đến nỗ lực giải cứu hoặc giám sát một tàu chở hàng của Nga bị 2 thiết bị bay không người lái tấn công ở vùng vịnh Phần Lan trước đó cùng ngày.

Phía Nga cho biết con tàu trên bị tấn công ở vùng biển quốc tế, cách biên giới Nga 3 hải lý khi đang trên đường đến Kaliningrad. Các quan chức Phần Lan cho biết con tàu bị cháy và dạt từ vùng biển quốc tế vào lãnh hải nước này.

Trước đó, Ba Lan cũng thông báo có 3 vật thể, được cho là 2 tên lửa và một thiết bị bay không người lái, đã vi phạm không phận nước này hôm 20/11. Theo Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski, Ba Lan chưa thể khẳng định những vật thể này “có nguồn gốc từ Nga.”

Đây không phải lần đầu tiên Ba Lan thông báo về các vụ vi phạm không phận, trong đó có cả tên lửa Nga và Ukraine bay lạc vào không phận Ba Lan. Ba Lan sau đó thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không và triển khai tiêm kích để sẵn sàng ứng phó.

Phản ứng trước diễn biến mới này, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố sẽ bảo vệ “từng tấc đất” lãnh thổ của Ba Lan.

Ông cho biết Tướng Alexus Grynkewich, người đứng đầu lực lượng NATO tại châu Âu sẽ làm tất cả có thể để xác định các nguy cơ, thực hiện các biện pháp phòng thủ và răn đe phù hợp khi cần thiết.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ họp tại Brussels bàn về vụ việc Ba Lan vào ngày 23/11./.