Ukraine sử dụng 'quân bài' mới để dự đoán 'đường đi nước bước' của Nga

Camera trên UAV Ukraine thu thập hình ảnh chiến trường. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, một số đơn vị chiến đấu đã bắt đầu thử nghiệm SPECTR, do Trung tâm Trí tuệ nhân tạo A1 phát triển. Hệ thống có thể xử lý thông tin, nhận diện quy luật, đưa ra khuyến nghị, lựa chọn phương án hành động và dự đoán động thái của đối phương trên chiến trường.

Ông Danylo Tsvok, người đứng đầu Trung tâm A1, cho biết nhóm phát triển đang xây dựng một hệ điều hành phục vụ tác chiến, hỗ trợ các chỉ huy lựa chọn phương án chiến đấu hiệu quả và dự đoán những hành động tiếp theo của lực lượng Nga.

SPECTR sẽ được tích hợp vào Lực lượng Phòng vệ Ukraine, với dữ liệu được lưu trữ trong môi trường kỹ thuật số an toàn. Nền tảng cũng được thiết kế để kết nối với các hệ thống phần mềm đang được quân đội Ukraine sử dụng và có thể vận hành cục bộ trên các thiết bị vật lý dành cho dữ liệu nhạy cảm.

Trung tâm A1 được Bộ Quốc phòng Ukraine thành lập hồi tháng 3 với sự hỗ trợ của Chính phủ Anh, nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trong quân đội, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và giảm thủ tục hành chính.

Song song với SPECTR, Bộ Quốc phòng Ukraine cho phép các công ty quốc phòng trong nước sử dụng Avengers Labs để huấn luyện các mô hình AI dành cho UAV bằng dữ liệu chiến trường. Nền tảng này sử dụng 5 triệu khung hình từ hệ thống tác chiến DELTA, vốn từng được dùng để huấn luyện hệ thống tự động phát hiện mục tiêu.

Theo Trung tâm A1, Ukraine đang sở hữu kho dữ liệu lớn được tích lũy trong quá trình xung đột. SPECTR được phát triển nhằm biến nguồn dữ liệu này thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động tác chiến.

Trung tâm A1 hiện triển khai 3 dự án chủ chốt về phân tích dữ liệu chiến đấu và đổi mới quân sự, trong đó một số công cụ thử nghiệm đã được đưa vào sử dụng thực tế tại chiến trường.

Theo phía Ukraine, trong một số trường hợp, việc đưa dữ liệu tình báo trực tiếp tới chiến trường có thể giúp rút ngắn tới 90% thời gian cần thiết để xác định vị trí và tập kích mục tiêu của đối phương.