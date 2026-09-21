Ukraine sử dụng hàng chục loại vũ khí tầm xa tấn công Nga

Điểm đáng chú ý của chiến dịch là Ukraine không chỉ sử dụng một loại vũ khí mà kết hợp ít nhất 10 hệ thống tấn công khác nhau. Các mục tiêu được nhắm tới bao gồm một doanh nghiệp công nghiệp dầu khí quan trọng tại vùng Moscow, một cơ sở hậu cần và một doanh nghiệp chiến lược ở vùng Voronezh.

Một tên lửa Flamingo của Ukraine đang được phóng. (Ảnh: FP)

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch có sự tham gia của 10 hệ thống gồm FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen và Pelican.

Đây là danh sách đáng chú ý bởi các hệ thống trên đại diện cho nhiều chương trình vũ khí tầm xa khác nhau của Ukraine.

Thông tin được công bố không cho biết cụ thể loại vũ khí nào được sử dụng để tấn công từng mục tiêu. Thế nhưng, việc nhiều hệ thống được triển khai trong cùng một chiến dịch cho thấy Ukraine đang dựa vào nhiều năng lực tấn công thay vì phụ thuộc vào một loại vũ khí duy nhất.

Cách tiếp cận này cũng tạo ra sự đa dạng về phương tiện tấn công, giúp Ukraine có thêm lựa chọn khi tiến hành các chiến dịch nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Moscow và khu vực xung quanh là trọng tâm của chiến dịch, nhưng phạm vi tấn công không dừng lại tại thủ đô Nga. Các vũ khí tầm xa của Ukraine cũng được sử dụng để tấn công vào một doanh nghiệp chiến lược tại vùng Voronezh.

Tại Moscow, một trong những mục tiêu được Tổng thống Zelenskyy đề cập là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dầu khí. Ông cho rằng đây là nguồn tạo doanh thu có liên quan đến việc duy trì năng lực chiến sự của Nga.

Theo ông Zelensky, Cơ quan An ninh Ukraine, Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Đặc nhiệm, Tổng cục Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Đối ngoại đều tham gia. Sự phối hợp giữa các cơ quan và lực lượng này cho thấy những chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine ngày càng được tổ chức theo mô hình kết hợp nhiều năng lực, từ tình báo và lập kế hoạch cho tới triển khai phương tiện tấn công.