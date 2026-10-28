Ukraine sử dụng drone chuyển hàng viện trợ tới thành phố tiền tuyến Oleshky

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ivan Vyhivskyi cho biết thiết bị bay không người lái đang được sử dụng để chuyển những gói hàng gồm ngũ cốc, sữa và đồ chơi tới các gia đình có trẻ em. Ảnh: Telegram/NHK

Thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson và nằm gần khu vực giao tranh. Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và mìn còn sót lại dưới lòng đất đang cản trở hoạt động vận chuyển lương thực, thuốc men vào thành phố cũng như việc sơ tán người dân.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết, tính đến đầu tháng 10, ước tính vẫn còn khoảng 2.000 người ở Oleshky, trong đó có 35 trẻ em.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ivan Vyhivskyi cho biết thiết bị bay không người lái đang chuyển những gói hàng gồm ngũ cốc, sữa và đồ chơi tới các gia đình có trẻ em. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ hỗ trợ các gia đình này và cung cấp nhu yếu phẩm.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump là người làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn này. Văn phòng của bà cho biết bà đã sử dụng một “kênh liên lạc” được thiết lập với Nga và Ukraine, vốn được dùng cho việc đưa trẻ em trở về quê hương.

Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova nói rằng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine ở Oleshky sẽ kéo dài đến 22h59 ngày 1-11 (giờ địa phương).

Theo NHK