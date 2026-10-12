Ukraine "sốc" trước lời kêu gọi thay ông Zelensky của Tổng thống Trump

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp gỡ binh sĩ tại mặt trặn Luman ngày 30-9-2026. Ảnh: Cơ quan báo chí Tổng thống Ukraine

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Đức Karin Prien chỉ trích ông Trump, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang đánh đổi các nguyên tắc đạo đức vì lợi ích năng lượng.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 11-10, bà Prien phản ứng trên mạng xã hội X sau khi ông Trump kêu gọi Ukraine lựa chọn lãnh đạo mới, trong bối cảnh Mỹ đạt thỏa thuận với Nga về nguồn cung dầu diesel. Bà viết: “Chỉ vì vài lít dầu diesel. Đúng là sự phá sản về đạo đức”.

Trước đó, ngày 10-10, ông Trump cho rằng Ukraine nên tìm một nhà lãnh đạo có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cáo buộc ông Zelensky bỏ lỡ nhiều cơ hội hòa bình. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga phản bác, nhấn mạnh người dân Ukraine có quyền quyết định ai lãnh đạo đất nước.

Theo Phó Tổng biên tập báo Bild Paul Ronzheimer, các cố vấn của ông Zelensky bị sốc trước những phát biểu từ Washington. Điều khiến Kiev lo ngại là khả năng Mỹ chấm dứt hợp tác tình báo với Ukraine, bên cạnh sức ép chính trị công khai.

Trong khi đó, Chính phủ Đức khẳng định dầu diesel Nga sẽ không được cung cấp cho nước này, đồng thời tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt Moskva và phối hợp với các đối tác châu Âu xem xét những biện pháp bổ sung.

Những phản ứng trái chiều cho thấy bất đồng giữa Mỹ với Ukraine và các đối tác châu Âu không chỉ xoay quanh cách chấm dứt chiến sự, mà còn liên quan đến chính sách năng lượng và trừng phạt Nga.