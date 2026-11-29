Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Theo hãng tin AFP, sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành yêu cầu chính phủ “khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm cấm các phương tiện truyền thông đưa tin về hậu quả của các vụ phá hoại và thời gian khôi phục các cơ sở hạ tầng trọng yếu”.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, cả hai nước đều áp dụng các biện pháp kiểm soát thông tin quân sự ở những mức độ khác nhau.

Ukraine nhiều lần kêu gọi các phương tiện truyền thông không công bố thông tin về thiệt hại hoặc vị trí xảy ra các cuộc tấn công của Nga, với lập luận rằng những thông tin này có thể giúp quân đội Nga xác định mục tiêu cho các đợt tấn công tiếp theo.

Trong khi đó, Nga cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, đồng thời hình sự hóa nhiều hoạt động đưa tin và bình luận công khai về cuộc xung đột.

Tuần trước, Nga đã đề xuất một số dự luật mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định có thể “cấm các thông tin độc lập và không được phép về hậu quả của các cuộc tấn công của Ukraine”, đồng thời quy định hình phạt tiền hoặc phạt tù đối với các trường hợp vi phạm.

Sắc lệnh của Tổng thống Zelensky cũng nhằm ngăn chặn việc công bố thông tin về quá trình xây dựng và tình trạng của các “công trình bảo vệ” tại những địa điểm trọng yếu. Theo văn bản này, các biện pháp trên đã được đề xuất tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng trước

Tuy nhiên, sắc lệnh không nêu cụ thể cách thức triển khai và thực thi các biện pháp hạn chế. Ngày 28/11, ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Zelensky, thừa nhận việc thực thi sẽ gặp “nhiều khó khăn” do một phần đáng kể các thông tin dạng này được đăng tải trên những kênh Telegram ẩn danh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Ukraine cáo buộc Nga liên tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công mạng lưới năng lượng cùng nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu khác, trong đó có các cây cầu lớn ở thủ đô Kiev, trước thềm mùa Đông.

Các cuộc tấn công đã khiến nguồn cung cấp nhiệt, điện và nước tại nhiều khu vực bị gián đoạn trên diện rộng. Trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần, người dân Ukraine lo ngại đây có thể là mùa Đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng phát gần 5 năm trước.