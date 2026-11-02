Ukraine sẽ phải chờ nhiều năm để nhận 500 tên lửa Patriot?

Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa PAC-3 MSE cho Ukraine, nhưng cảnh báo tiến độ bàn giao có thể không đáp ứng được nhu cầu trước mắt của Kiev.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang đề nghị Washington tìm giải pháp cung cấp khoảng 100 tên lửa Patriot mỗi tháng trong gói hỗ trợ mùa đông.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, 500 quả đạn có thể giúp nước này duy trì năng lực phòng không trong vài tháng và củng cố vị thế trên bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine đề xuất Mỹ và các đồng minh châu Âu sử dụng nguồn tên lửa PAC-3 đang dự trữ để chuyển giao ngay cho Kiev, sau đó bổ sung kho đạn bằng những hợp đồng đã ký trong những năm tới.

Tuy nhiên, Alex Raufoglu, phóng viên RFE/RL, dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Mỹ có thể không bàn giao số tên lửa Ukraine đặt mua trước năm 2030. Điều này khiến thương vụ khó giải quyết tình trạng thiếu đạn đánh chặn nghiêm trọng trước mùa đông.

Theo thông báo ngày 30/10 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 500 tên lửa PAC-3 MSE cho Ukraine, với giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Số lượng và giá bán cuối cùng sẽ được xác định trong quá trình đàm phán.

Ukraine dự kiến thanh toán bằng nguồn đóng góp của Canada, Đức, Na Uy thông qua chương trình US JUMPSTART, cùng khoản vay hỗ trợ của Liên minh châu Âu.

Thương vụ không sử dụng ngân sách Mỹ và vẫn cần trải qua thời hạn xem xét 30 ngày của quốc hội trước khi trình Tổng thống Donald Trump phê duyệt.

Tên lửa PAC-3 MSE là phiên bản đánh chặn hiện đại nhất được trang bị cho tổ hợp Patriot, có khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng phương thức va chạm trực tiếp.

Đạn có tầm bắn tối đa khoảng 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo. Giá trung bình hiện nay khoảng 5,3 triệu USD mỗi quả.

Patriot giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phòng không Ukraine, bởi đây là tổ hợp duy nhất trong biên chế nước này được mô tả có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky hôm 23/10 cho biết Ukraine cần khoảng 350 tên lửa Patriot mỗi tháng, nhưng chỉ nhận được 24 quả trong 3 tháng trước đó.

Trong khi nhu cầu tăng cao, nguồn cung toàn cầu vẫn hạn chế và các quốc gia châu Âu muốn chuyển giao tên lửa cho Kiev phải được Mỹ chấp thuận.