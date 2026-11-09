Ukraine sẽ gặp riêng các đối tác châu Âu tại Abu Dhabi

Đại diện Nga, Ukraine và Mỹ tại vòng đàm phán ba bên thứ 2 ở Abu Dhabi (UAE), diễn ra trong hai ngày 4-5/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Kyiv Independent ngày 9/11, ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine và trưởng đoàn đàm phán của Kiev, cho biết phái đoàn nước này sẽ có các cuộc gặp riêng với những đối tác châu Âu tại Abu Dhabi, bên cạnh khuôn khổ đàm phán với Nga và Mỹ.

Ông Umerov nhấn mạnh Ukraine cần duy trì phối hợp chặt chẽ với các đối tác chủ chốt để thống nhất lập trường và những bước đi tiếp theo trong tiến trình thương lượng. Khi ông đưa ra thông tin này, phái đoàn Ukraine đang trên đường tới Abu Dhabi.

Một nhà ngoại giao cấp cao EU cho biết Liên minh châu Âu sẽ có đại diện tại đây, cùng với NATO và các cố vấn an ninh quốc gia của nhóm E3 gồm Pháp, Đức và Anh. Ông Umerov cho biết Italy cũng sẽ cử đại diện tham dự. Tuy nhiên, hình thức tham gia cụ thể của các đại diện châu Âu vẫn chưa rõ ràng.

Trong tuyên bố ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ hiện diện cùng các đối tác. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng xác nhận Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi và châu Âu sẽ được đại diện đầy đủ.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục nhấn mạnh khuôn khổ đàm phán ba bên. Khi được hỏi về khả năng châu Âu tham gia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thương lượng sắp tới tại Abu Dhabi sẽ diễn ra giữa Nga và Ukraine, với Mỹ đóng vai trò trung gian.

Thông tin từ ông Umerov làm rõ thêm cách tổ chức các cuộc tiếp xúc là Ukraine sẽ vừa tham gia đàm phán trong khuôn khổ ba bên, vừa gặp riêng các đối tác châu Âu. Sự hiện diện của các đại diện châu Âu tại Abu Dhabi vì thế chưa đồng nghĩa với việc họ cùng tham gia bàn đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Theo Kyiv Independent, thành phần được đề cập có nhiều điểm tương đồng với khuôn khổ từng được gọi là “Miami Format”, trong đó EU chủ yếu do ông Bjoern Seibert, Chánh Văn phòng của bà von der Leyen, đại diện. Tuy nhiên, thông tin này chưa xác nhận ông Seibert sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò đó tại Abu Dhabi.

Ukraine lâu nay ủng hộ sự tham gia của châu Âu trong tiến trình hòa đàm. Ngày 6/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến an ninh châu Âu cần được thảo luận với sự tham gia của các quốc gia trong khu vực, bởi tất cả đều cần được bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bày tỏ lo ngại khi châu Âu có quá nhiều đại diện tham gia các cuộc gặp khác nhau về hòa bình Ukraine. Bà đề nghị EU thảo luận để làm rõ cách tổ chức và phối hợp giữa các đại diện này. Nội dung đó sẽ được đưa ra bàn tại hội nghị các nhà lãnh đạo EU ở Ireland ngày 13/11.

Trong năm 2026, Nga, Ukraine và Mỹ đã tiến hành 2 vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vào ngày 23-24/1 và 4-5/2. Vòng đàm phán thứ 3 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17-18/2.