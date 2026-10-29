Ukraine sắp nhận 2 chiến đấu cơ MiG-29, một chiếc hết hạn sử dụng

Một chiếc MiG-29S của Không quân Nga. Ảnh: Wikipedia

Theo tờ Kyiv Post, Ba Lan sẽ chuyển giao hai máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô thiết kế cho Ukraine trong thời gian tới, trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 50 triệu euro. Warsaw đồng thời xem xét khả năng trao đổi các máy bay MiG-29 đã loại biên để tiếp cận công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Ông Dariusz Łukowski, Giám đốc Vụ Chiến lược và Hoạch định quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan, xác nhận thông tin trên với nhật báo Rzeczpospolita ngày 29/10.

Trả lời câu hỏi về thời điểm Ukraine tiếp nhận máy bay, ông Łukowski cho biết: “Trong thời gian tới. Quyết định đã được đưa ra và hai máy bay MiG-29 này sẽ được chuyển giao”.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, một trong hai máy bay đã hết niên hạn sử dụng, trong khi chiếc còn lại vẫn có khả năng hoạt động.

Ngoài hai máy bay chiến đấu, gói viện trợ dự kiến bao gồm đạn pháo cỡ 155 mm và 152 mm, đạn 20x102 mm dành cho pháo sáu nòng trang bị trên tiêm kích F-16, cùng tên lửa dành cho hệ thống phòng không vác vai Piorun.

Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận đang chuẩn bị gói viện trợ mới nhưng không công bố danh mục trang bị cụ thể, với lý do bảo mật. Cơ quan này cho biết quy mô hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và năng lực của các lực lượng vũ trang Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng lưu ý rằng những trang bị đang được quân đội nước này đưa ra khỏi biên chế vẫn có thể hữu ích đối với Ukraine.

Tổng thống Ba Lan ủng hộ về nguyên tắc phương án trao đổi MiG-29

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cũng phát tín hiệu ủng hộ về nguyên tắc đề xuất chuyển giao MiG-29 cho Ukraine để đổi lấy công nghệ UAV của nước này.

Phát biểu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Warsaw ngày 19/12/2025, trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 8/2025, ông Nawrocki cho rằng đề xuất trên không mâu thuẫn với chính sách của Ba Lan.

“Tôi muốn nhắc lại rằng trách nhiệm của tôi là bảo vệ lợi ích của các binh sĩ Ba Lan, đặc biệt là những người thuộc đơn vị đóng tại Malbork, những người đang băn khoăn về tương lai của các máy bay MiG”, ông Nawrocki nói.

Nhà lãnh đạo Ba Lan kêu gọi xây dựng “quan hệ đối tác chiến lược, có đi có lại” giữa hai nước, thể hiện quan điểm rằng Ukraine cần có sự đáp lại tương xứng hơn đối với sự hỗ trợ từ Warsaw.

“Việc trao đổi MiG lấy các hệ thống chống UAV không đi ngược lại chính sách của chúng tôi. Vì vậy, sau khi giải quyết các vấn đề thủ tục, tôi cho rằng vấn đề này sẽ được giải quyết”, ông Nawrocki nói.

MiG-29 đổi lấy công nghệ UAV của Ukraine

Đầu tháng 12/2025, Bộ chỉ huy quân đội Ba Lan cho biết đang xem xét chuyển giao những máy bay MiG-29 còn lại cho Ukraine để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ UAV và tên lửa của nước này.

Đề xuất ban đầu liên quan đến 6-8 máy bay MiG-29 đã nghỉ hưu mà Ba Lan được thừa hưởng từ thời kỳ nước này còn thuộc khối xã hội chủ nghĩa.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, Ukraine hiện vận hành khoảng 40 máy bay MiG-29. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Ukraine đã tiếp nhận 14 máy bay MiG-29 từ Ba Lan và 13 chiếc từ Slovakia.

Việc tiếp nhận thêm máy bay cùng loại có thể giúp Ukraine bổ sung năng lực cho lực lượng không quân trong ngắn hạn, bởi các phi công nước này đã quen vận hành dòng tiêm kích do Liên Xô thiết kế. Trong khi đó, Ba Lan có kế hoạch thay thế MiG-29 bằng các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và FA-50 của Hàn Quốc.

Về dài hạn, Ukraine cũng đang tìm cách hiện đại hóa lực lượng không quân bằng các dòng máy bay phương Tây. Tổng thống Zelensky đã thảo luận về khả năng mua tiêm kích Gripen của Thụy Điển và Rafale của Pháp trong nỗ lực xây dựng lực lượng không quân hiện đại hơn.