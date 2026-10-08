Ukraine sẵn sàng đàm phán 5 thỏa thuận ngừng bắn với Nga

Theo Kyiv Post, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi ngày 7/10 cho biết Ukraine đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để thúc đẩy 5 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau với Nga.

"Đây là các phương án từng được Ngoại trưởng Andrii Sybiha đề cập trước đó. Chúng tôi đánh giá đây là các thỏa thuận thực tế, mang lại lợi ích cho cả hai phía", ông Tykhyi nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi. Ảnh: Kyiv Post

5 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau bao gồm:

- Thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện: Ukraine đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn toàn diện hồi tháng 3/2025 và lập trường của Kiev vẫn không thay đổi. Ông Tykhyi cho biết hiện Ukraine đang chờ phản hồi từ Nga.

- Thỏa thuận an ninh ở Biển Đen: Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang xây dựng các đề xuất nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn ở Biển Đen.

- Thỏa thuận an ninh lương thực ở Biển Đen: Kiev đang phối hợp với Ấn Độ về việc bảo vệ hoạt động xuất khẩu lương thực qua Biển Đen.

- Thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do Ấn Độ thúc đẩy: Ấn Độ đang nỗ lực tạo điều kiện cho việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

- Thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do Mỹ hậu thuẫn: Ukraine và Mỹ đang thảo luận một thỏa thuận riêng nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Tuy nhiên, phía Ukraine nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận phải đến từ hai phía. "Giống như một điệu nhảy tango, Nga cũng cần cam kết với các đề xuất này", ông Tykhyi cho hay.

Về phía Nga, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn một phần trong những lĩnh vực khác nhau, nhấn mạnh rằng những thỏa thuận kiểu này không thể đem lại hòa bình lâu dài.