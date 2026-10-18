Ukraine ra mắt UAV StarGate cứu thương bay xuyên chiến tuyến đưa thương binh về an toàn

Trong bối cảnh xung đột hiện đại ngày càng trở nên khốc liệt với sự bùng nổ của các phương tiện trinh sát và hỏa lực vây ráp dày đặc, việc sơ tán binh sĩ thương vong khỏi khu vực tiền tuyến luôn là một thử thách sinh tử đối với các đội cứu hộ mặt đất.

Nhằm giải quyết bài toán cấp bách này, công ty công nghệ quốc phòng SkyFall của Ukraine đã thu hút sự chú ý của giới quân sự toàn cầu khi chính thức bàn giao cho lực lượng chiến đấu mặt đất thử nghiệm thực địa mẫu máy bay không người lái cứu thương đường không mang tên UAV StarGate.

Được thiết kế như một phương tiện sơ tán y tế không người lái hoàn toàn, UAV StarGate mở ra kỷ nguyên mới trong việc giải cứu thương binh nặng từ các điểm nóng nguy hiểm mà không làm rủi ro thêm mạng sống của nhân viên y tế.

Được tích hợp khoang cáng thương y tế chuyên dụng cùng năng lực tải trọng vượt trội, UAV StarGate là câu trả lời công nghệ hiện đại nhằm gia tăng cơ hội sống sót cho người lính trong "giờ vàng" cứu chữa.

Thử nghiệm UAV StarGate cứu thương hôm 14/10 thành công, UAV StarGate đã được đưa ra thử nghiệm thực tế tại tuyến trước. Ảnh: Militarnyi.

Tải trọng 150 kg và khả năng vận hành cơ động trên chiến trường

Về mặt thông số kỹ thuật, UAV StarGate sở hữu cấu trúc đa cánh quạt chịu lực hạng nặng với khả năng mang theo tải trọng tối đa lên tới 150 kg.

Mức tải trọng này được tính toán tối ưu để có thể chở một thương binh nặng mang đầy đủ trang bị cá nhân, áo giáp chống đạn và mũ bảo hiểm.

Hệ thống khoang chở thương binh được tích hợp cáng y tế chuyên dụng, cho phép cố định binh sĩ an toàn trong suốt quá trình di chuyển qua không trung.

Thiết bị có tốc độ bay hành trình đạt 65 km/h và có thể tăng tốc tối đa lên tới 105 km/h, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu xuống còn vài phút so với nhiều giờ di chuyển hiểm nguy của xe cộ hay lực lượng đi bộ.

Tầm bay một chiều của UAV StarGate đạt 15 km, cho phép nó vươn sâu vào khu vực bị bao vây hoặc nằm ngoài tầm với của xe cứu thương truyền thống.

Bên cạnh đó, tổ hợp có khả năng sẵn sàng cất cánh cực nhanh chỉ trong khoảng 10 phút thao tác chuẩn bị.

UAV cứu thương StarGate với 6 trục cánh quạt mang thiết bị vận chuyển thương binh chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Militarnyi.

Hệ thống dẫn đường đa kênh và trí tuệ nhân tạo kháng nhiễu tối tân

Để sinh tồn và vận hành hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử bị chế áp nặng nề tại tiền tuyến, SkyFall đã trang bị cho UAV StarGate cơ chế liên lạc kép kết hợp giữa đĩa vệ tinh Starlink và hệ thống truyền tín hiệu vô tuyến độc quyền L-Link.

Điểm đột phá nằm ở thuật toán định vị bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trực tiếp trên bo mạch. Khi tín hiệu định vị vệ tinh GPS bị giả mạo hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn, AI sẽ tự động phân tích địa hình thực tế thông qua camera quang hồng ngoại để dẫn đường cho UAV StarGate trở về khu vực an toàn.

Bên cạnh đó, UAV StarGate còn sở hữu độ bền cơ học và tính dự phòng cao. Máy bay được thiết kế để duy trì trạng thái cân bằng và tiếp tục chuyến bay ngay cả khi một tay đai gắn động cơ bị hư hỏng.

Để bảo vệ thương binh khỏi nguy cơ bị đe dọa bởi các dòng FPV cảm tử của đối phương trên không, UAV StarGate còn thử nghiệm giải pháp trang bị súng bắn lưới phóng chặn, giúp vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái nhỏ tầm thấp tiếp cận.

UAV StarGate cứu thương bay thử nghiệm hôm 14/10 với tải trọng 150kg. Ảnh: Militarnyi.

Triển vọng ứng dụng và thách thức thực tế khi đưa vào biên chế

Mặc dù mang lại tiềm năng cách mạng hóa công tác sơ tán y tế chiến trường, UAV StarGate vẫn đang trong quá trình thử nghiệm khắt khe để thu thập dữ liệu vận hành thực tế.

Giới chỉ huy quân sự nhận định cần ít nhất một tháng hoạt động thử nghiệm liên tục trong điều kiện chiến sự thực tế để đánh giá toàn diện mức độ an toàn cho thương binh, khả năng chịu đựng thời tiết xấu như mưa tuyết, cũng như hiệu quả tác chiến khi di chuyển qua các vùng không phận bị kiểm soát.

Với mức giá dự kiến khoảng 50.000 USD cho mỗi tổ hợp cơ bản, SkyFall đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất lên tới 1.000 đơn vị mỗi tháng trong giai đoạn tiếp theo.

Nếu vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt trên chiến trường, UAV StarGate không chỉ là niềm tự hào của ngành công nghệ quân sự Ukraine mà còn định hình lại tiêu chuẩn sơ tán thương binh hàng không không người lái trên thế giới.

(Theo united24media.com, ua.news, dronexl.co, empr.media, gadgetreview.com)