Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10 tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, với điều kiện Moscow cũng chấm dứt các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Đề xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine dừng các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga.

Ngày 10/10, ông Trump cho rằng những đòn tập kích của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga góp phần đẩy giá dầu diesel tại Mỹ tăng cao.

Ông tuyên bố Tổng thống Zelensky "tốt nhất là phải chấm dứt ngay chuyện đó". Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Ukraine cần thay đổi lãnh đạo vì ông Zelensky đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đạt được thỏa thuận với Moscow. Tỷ phú Elon Musk sau đó cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm này.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh Kiev chỉ chấp nhận ngừng tấn công các cơ sở lọc dầu Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận giảm leo thang song phương.

Theo ông, mọi thỏa thuận đều phải đi kèm "những bảo đảm thực sự", thay vì yêu cầu Ukraine đơn phương kiềm chế trong khi các cuộc tập kích của Nga vẫn tiếp diễn.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine phản đối thông báo của ông Trump về thỏa thuận cho phép Nga bán hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường.

Ông cảnh báo động thái này có thể tạo thêm nguồn thu cho Moscow và khuyến khích Nga tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.

Kiev cũng đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu để tăng cường năng lực phòng không.

Các cuộc thảo luận về viện trợ bổ sung, trong đó có đạn dược cho máy bay chiến đấu đánh chặn máy bay không người lái (UAV) phản lực của Nga, được tiến hành thường xuyên.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha dự kiến tham dự cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tuần tới, với các nội dung dự kiến gồm gia tăng sức ép lên Nga và thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập EU.

Trong khi đó, chính quyền Kiev kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó nguy cơ mất điện, nước và hệ thống sưởi khi mùa đông đến.

Khuyến cáo công bố ngày 11/10 yêu cầu mỗi hộ gia đình dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng ít nhất 3 ngày, chuẩn bị nguồn điện dự phòng và tăng cường cách nhiệt nhà ở.

Theo hướng dẫn, mỗi người trưởng thành nên dự trữ 3 lít nước uống mỗi ngày và 10-12 lít nước sinh hoạt.

Người dân cũng được khuyến nghị chuẩn bị thực phẩm bảo quản lâu, sạc đầy pin dự phòng, đồng thời dự trữ đèn pin, nến, diêm và pin để sử dụng khi xảy ra sự cố kéo dài.